عارفة عبد الرسول: اشتغلت كوافيرة ونفسي أعيش طفولتي بس بخاف من الناس

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن مواقف وجوانب من حياتها الخاصة، خلال لقائها ببرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة “الحياة”، قائلة: “معشتش طفولتي ولما بحاول أعيشها دلوقت بيقولوا الولية كبرت وخرفت”.

وأضافت: "عمري ما لعبت وببقى عايزة أركب عجل مع أحفادي بخاف من ردود الناس".

وتابعت: “أبويا كان بقال وكان بيحب الغناء والسينما والشياكة وكان بيقعدني في المحل وأنا عندي 3 سنين علشان هو كان بيحب يروح سينما، وانا كنت بقطع جبنة تركي وبسطرمة”.

أجر عارفة عبد الرسول في محل البقالة

ولفتت الفنانة عارفة عبد الرسول إلى أن والدها كان يعطيها أجرًا في الأسبوع 25 قرشًا، نظير العمل معه في محل البقالة، موضحة أنها كانت تصرفها في الملابس.

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كوافير عارفة عبد الرسول



واستكملت: “أبويا كان تعب من البقالة فقلت له نفتح كوافير فقاللى مش كارنا، وقتها دخلت اشتغلت كوافيرة علشان اتعلم المهنة وضربت حاجب واحدة وجريت ورايا وكانت عايزة تضربني”.

وكشفت أنها عملت في بوليصة تأمين وفي محل حلواني شهير في المنشية بالإسكندرية، وفي مطعم شهير.

وحيد سيف أعجب بيا

وأوضحت أنها التقت الفنان وحيد سيف أثناء تصويره مسرحية في الاسكندرية، قائلة "أعجب بيا وقاللى ابتسامتك حلوة وشغلني معاه".

دراسة عارفة عبد الرسول

وأشارت عارفة عبد الرسول: "درست فنون جميلة صدفة وكان ليا بنت زميلتي قالت لي خشي معايا اختبار القدرات وفوجئت وأنا بستلم الشهادة بإني لائقة وهي غير لائقة وقالولي انتي رسمتي حياة في اللوحة".

عمر عارفة عبد الرسول



وأكملت:"جيت القاهرة وأنا 52 سنة وعمري دلوقتي 69 سنة، وانضميت لفرقة الورشة وعملت مسلسل أبواب الخوف، بعد لما اتطمنت على ولادي وجوزتهم، عندي حسن 43 سنة مهندس كمبيوتر وبنتي خريجة تربية نوعية موسيقي ومدرسة موسيقى".



أفضل شخصية لعارفة عبد الرسول

وتابعت:"شخصية كوثر في مسلسل بالطو، هي الأقرب ليا لإني جادة جدا وبحب شغلي وكنت مدير قوية لما كنت في وزارة الثقافة".



وفي تصريحات سابقة علقت الفنانة عارفة عبد الرسول، خلال لقاء تليفزيوني، على صورتها المثيرة للجدل والتي ظهرت فيها مرتدية المايوه.

طبيعة عارفة عبد الرسول وراء ارتداء المايوه



وقالت عارفة عبد الرسول خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر": "أنا بطبيعتي إسكندرانية ولازم ننزل البحر كل صيف، ولو عدى صيف وما نزلتش البحر ممكن يجيلي اكتئاب، وصورة المايوه أنا ما كنتش نزلت البحر خالص، وكان عندي شغل كتير فجماعة أصحابي خطفوني وراحوا بيَّ العين السخنة، وكنت فرحانة أوي بالبحر ونزلت الصورة وأنا في منتهى السعادة واللي باين الكتف.



الهجوم على عارفة عبد الرسول بسبب المايوه



وتابعت: "لما نزلت صورة المايوه وكتبت لقيت الطبطبة، لقيتهم بيقولوا ليَّ يا ولية يا عجوزة اتلمي، وواحد بيقول لي أنتِ مش مكسوفة على دمك وأنتِ لابسة البكيني، أنت شوفت البكيني فين يا عم؟! مفيش بكيني أصلًا، فكان موضوع غريب، وقعدوا ينصحوني أشيل الصورة، فأنا كتبت منشور توضيحي أوضح بس ما مسحتهاش".

تربية ونشأة عارفة عبد الرسول



وأكملت عارفة عبد الرسول: "ما كنتش متوقعة الرد العنيف على صورة المايوه، وأنا أصلًا جاية من جيل مايوهات تصغر علينا، أبويا ينزل يجيب لنا مايوهات أكبر، وكنا نضحك على أي حد نازل البحر بجلابية أو تي شيريت وبنطلون، البحر يعني مايوه".



قصة المايوه مع عارفة عبد الرسول



ولفتت: "وأنا صغيرة كنت بلبس بيكيني، ولما كبرت شوية بقيت ألبس قطعة واحدة، ودلوقتِ بلبس زي البيبي دول، وبراعي السن وممكن ألبس البوركيني، ولكل مقام مقال".



غيرة زوج عارفة عبد الرسول وقصة القبلات



وعن علاقتها بزوجها، قالت: "أنا متجوزة من 44 سنة وطول فترة زواجنا كان فيه مشاكل وصعوبات وكفاح، واتجوزنا عن حب وبنحب التمثيل، ولما اتخرجنا اشتغلنا في المسرح، وكان فيه بيننا خناقات، ولكن في النهاية بنتصالح بفنجان قهوة، ومفيش ما بيننا غيرة، ولو شاف واحدة حلوة بقول له فعلًا حلوة وجميلة، وبعدين احنا في مجال فني؛ نسلم ونبوس بعض عادي، ولكن ما ينفعش نطول في النظرة ولا السلام لإني بحس ساعتها إن فيه حاجة غلط".

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