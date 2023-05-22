حفيدة شقيقة أم كلثوم تكشف شرط قبول استغلال عمرو مصطفى لـ صوت كوكب الشرق

قالت جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة أم كلثوم: سنتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الفنان عمرو مصطفى بسبب عدم حصوله على إذن من ورثة أم كلثوم في استغلال صوت كوكب الشرق في أغاني تقنية الذكاء الاصطناعي.

تراث أم كلثوم

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لا بد من الحصول على إذن أسرة أم كلثوم لنتعرف إذا كان نوع الأغاني التي يرغب فيها عمرو مصطفى يلائم تراثنا أو صوت كوكب الشرق من عدمه.

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شرط أسرة أم كلثوم لمنح عمرو مصطفى الضوء الأخضر

وأضافت: "احنا كورثة عايزين نعرف شكل الأغنية ما إذا كان يناسب تراثنا أو قيمة وقامة أم كلثوم ولا لأ فلابد أن يحصل عمرو مصطفى علي موافقة كتابية من الورثة قبل عمل أغاني جديدة لها بتقنية الذكاء الاصطناعي".

تواصل ورثة أم كلثوم مع عمرو مصطفى

وأكد حفيدة شقيقة أم كلثوم: ليس لدينا مانع التواصل مع عمرو مصطفى لحل المشكلة وتحقيق قيمة مضافة لأم كلثوم.

في وقت سابق، ردت أسرة أم كلثوم على الجدل المثار حول أغنية كوكب الشرق التي طرحها الملحن عمرو مصطفى مؤخرا.

أول تعليق من أسرة أم كلثوم على عمرو مصطفى



وانفردت فيتو بالحصول على أول تعليق من أسرة أم كلثوم بشأن أغنية كوكب الشرق بطريقة الذكاء الاصطناعي والتي تصدرت مؤشر البحث جوجل وترند مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نبيل المرسي والد سناء حفيدة أم كلثوم في تصريح خاص لفيتو: إن أسرة أم كلثوم ستبدأ غدا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عمرو مصطفى بواسطة محامي العائلة، وذلك بعد طرحه أغنية كوكب الشرق مستخدما الذكاء الاصطناعي.

وتصدر المطرب والملحن عمرو مصطفي مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب طرحه لأغنية جديدة من ألحانه، وبصوت أم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وحذر المنتج محسن جابر، مالك شركة "عالم الفن للإنتاج الغنائي" المالكة لأغاني أم كلثوم، عمرو مصطفى، بعد طرحه أغنية جديدة من ألحانه، وبصوت أم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي، وذلك دون امتلاكه حقوق الملكية الفكرية.

وهدد بالأمس المطرب والملحن عمرو مصطفى، بالاعتزال علي خلفية أزمته مع المنتج محسن جابر بسبب تقديمه أغنية أم كلثوم بتقنية الذكاء الاصطناعي.

سرقة أغاني عمرو مصطفى لصالح المهرجانات



وقال الفنان عمرو مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"أنا عملت أغاني لكبار نجوم الوطن العربي وللأسف اتسرقت وبتتغني دلوقتي مهرجانات وأنا عايش دون حصولي على حقوق الملكية الفكرية".

نجل محسن جابر وإنتاج أغاني حسن شاكوش



وأضاف: "ابن محسن جابر هو اللى بينتج لحسن شاكوش وسرق لحن ليا عملته لعمرو دياب، ووالده محسن جابر بيتحكم فيا ومش عايزيني أعمل موسيقى عدلة".

مشكلة عمرو مصطفى مع محسن جابر



وأضاف:"محسن جابر مش عايزني أعمل موسيقى ترتقى ببلدي ولا عايزني أرتقى بالذوق العام، أنا اتكرمت من الدولة، أنا ملحن أغنية طوبة فوق طوبة وبشرة خير، هو عايز يغلط في العمالقة والجمهور".



عمرو مصطفى يكشف عن احتمالية اعتزاله



وأكد:"لو وصلت إني هاعتزل وأبطل التنازلات المجحفة اللى دمرت الموسيقى المصرية هاعتزل، هو عايزني أخرج برة المضمون ونتفرع علشان يبعدني عن قضيتي الأساسية في الارتقاء بالذوق الموسيقي للشعب، وللأسف أنا معنديش محامين يدافعوا عن حقوقي ياريت ألاقي محامي يقف معايا".

الذوق الموسيقي