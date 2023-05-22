ولا عمري اتجوزتها، سعد الصغير يفجر مفاجأة عن أزمته مع رانيا صالح

رد المطرب الشعبي سعد الصغير، على ما أثير خلال الساعات الماضية، بعد تحرير سيدة تُدعى رانيا صالح محضرًا في قسم الهرم، تتهمه وزوجته برلنتي عامر بالتعدي عليها في منزلها، وأنها طليقته.

وقال سعد في تصريح خاص لـ “فيتو”: “طليقة مين؟ هو أي واحدة تطلع تقول كانت متجوزة سعد الصغير، واتطلقت منه، أولًا ده كانت راكبة معانا العربية، وأنا رايح تصوير، وأخذت أشياء تخصّني ولما برلنتي عرفت، روحنا البيت عشان نعرفها إننا عرفنا وكشفناها” على حد قوله.

وتابع الصغير: "أيوة مقولتش إني مروحتش ليها البيت، لكن ما اعتديناش عليها، وهي بتعمل محضر تتهمني بالكذب، وتقول إنها طليقتي، أنا ولا عمري اتجوزتها ومعرفهاش غير من قريب" حسب قوله.

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رانيا صالح طليقة سعد الصغير

يذكر أن سيدة تدعى رانيا صالح، حررت محضرًا بـقسم شرطة الهرم تتهم الفنان سعد الصغير وزوجته، بالتعدى عليها ومحاولة اقتحام منزلها، وبالسب والقذف بسبب خلافات بينهما، ومشيرة في المحضر إلى أنها طليقته.

وطلبت رانيا صالح أخذ تعهد على الفنان سعد الصغير وزوجته بعدم التعرض لها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق قال المطرب الشعبي سعد الصغير: "أنا متجوزتش رقاصات، والراقصة شمس متجوزتهاش واللى خلاني أطلع أقول إني اتجوزتها أنها كانت بتعيط وأخواتها ضربوني لكن لا فيه ورقة ولا جواز ولا فيه شهود ولا محامي يثبتوا أني اتجوزتها".



سعد الصغير ينفي زواجه من الراقصة شمس

وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "العرافة" المذاع علي قناة "المحور":"أنا لا اتجوزت شمس الراقصة في الحلال ولا في الحرام، ولو عندها دليل علي أني اتجوزتها تطلعه".



فيديو سعد الصغير وشمس الراقصة

ولفت:"الفيديو اللي اتسرب لي وانا ببوس رجليها قدام الناس يدل علي أني وقعت مع ناس ميعرفوش ربنا، ازاي اتجوز واحدة مصوراني وأنا ببوس رجلها".



وفي وقت سابق، قالت الراقصة برلنتي عامر زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير:"سبق وقلت انه مدمرلي حياتي ورجعت له علشان النصيب، هو حنين جدا بس مشكلته في عصبيته وأي حد ممكن يتعصب وكلنا بنتعصب".



تحذير الراقصة شمس

وتابعت:"الراقصة شمس حذرتني من سعد الصغير، بس ممكن تكون غيرانة خاصة إنهم كانوا علي علاقة ببعض لفترة طويلة".



سيطرة برلنتي علي سعد الصغير



وأضافت:"أنا اللي مسيطرة علي سعد الصغير، وأنا مليش علاقة بمواضيعه القديمة ولا الراقصة شمس، وهو مبيعملش حاجة لما يجي يصالحني إلا بوكيه الورد".



اعتراف جريء لسعد الصغير



من جانبه قال سعد الصغير:"انا اتأسف لوالدة مراتي برلنتي على موضوع الـ75 ألف جنيه، ونزلت فيديو بكده، وانا اتبليت عليهم علشان مراتي مكنتش عايزة تتنازل عن المحضر والمحامي قال لي اعمل كده"، لتعلق برلنتي:"ايوا صح اللى انت قلته واحنا خلاص رجعنا لبعض".