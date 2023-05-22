الثلاثاء 23 مايو 2023
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ثقافة وفنون

أبطال فيلم رهبة يحتفلون بالعرض الخاص للعمل (صور)

احمد الفيشاوي، فيتو
احمد الفيشاوي، فيتو

احتفل نجوم فيلم رهبة بالعرض الخاص للعمل داخل سينمات أحد المولات الكبرى في أكتوبر. 

 

وحرص على الحضور أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، وأحمد رمزي، وسما إبراهيم. 

فيلم رهبة

وتدور قصة فيلم"رهبة" في إطار شعبي  ويجسد “الفيشاوي” شخصية شاب يدعى “سيد” يخاف منه أهالي منطقته ويمر بالعديد من الأزمات  والمشاكل، ويُشارك فى بطولته بجانب الفيشاوي عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ ونسرين أمين وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود البيزاوي وغيرهم من النجوم والفيلم سيناريو وحوار محمد علام ومن إخراج رضا عبد الخالق.

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الفنان أحمد الفيشاوي

وعلى جانب آخر، قدم أحمد الفيشاوي مؤخرًا فيلم “الدعوة عامة” وعرض فى عدة سينمات مصرية وعربية.

 

وتدور أحداث فيلم الدعوة عامة في إطار كوميدي، حيث تنقلب أحوال شاب يلعب دوره الفنان محمد عبد الرحمن، بسبب دعوة والدته وهي الفنانة سوسن بدر؛ لأنه لا يساعدها في أي شيء، ولا يُدرجها ضمن حساباته اليومية، رغم أنهما يعيشان سويًا، ويقابل في طريقه الفنان أحمد الفيشاوي، وأسماء أبو اليزيد، ويقعان جميعهم في فخ.

 

 

وشارك بفيلم الدعوة عامة، الفنان أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد ومحمد عبد الرحمن الشهير، والراقصة دينا، والفيلم من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وتحت قيادة المخرج وائل فرج.

 

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فيلم رهبة أحمد الفيشاوى رهبة

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