الجمهور يحاصر سيارة محمد رمضان بالمنصورة أثناء تصوير فيلم ع الزيرو (فيديو)

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو أثناء تواجده بمدينة المنصورة اليوم لتصوير بعض المشاهد الخارجية من فيلم “ ع الزيرو ” الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم لأول مرة

وظهر الجمهور وهو يحاصر سيارة رمضان أثناء دخوله موقع التصوير بكورنيش النيل هناك، كما حرص رمضان على مقابلة الجمهور وسلم على بعض الحضور.

وعلق محمد رمضان على مقطع الفيديو قائلا: “ النهاردة من تصوير فيلم #ع_الزيرو في مدينة المنصورة الحبيبة ربنا يديم الحب .. إن شاء الله ميعادنا عيد الأضحى ومكاننا السينما.. ثقة في الله اكتساح ”.

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ومن جانب آخر، قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق: "جمعني لقاء إنساني بالفنان محمد رمضان في مكتبه بالدقي، ووجدته إنسانا بارا بأهله وبأمه التي تعيش بالقرب منه، وتواصلنا مع إحدى الحالات من مرضى القلب وهو سيتكلف بعلاجها ودفع 300 ألف جنيه نظير تركيب جهاز لها".

تدشين مؤسسة محمد رمضان الخيرية

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: "اقترحت على محمد رمضان تدشين مؤسسة رمضان الخيرية وهو مقتنع بالفكرة وسيقوم بدراستها وقال لي أنا من البسطاء وقلبي على البسطاء".

مقصد محمد رمضان من صورة الدولارات

وتابع: "محمد رمضان أخبرني أنه كان يقصد من الصورة التي ظهر فيها وبجوار رزم من الدولارات، أنه كان رايح أمريكا وعايز يوصل رسالة للنجوم والوسط اللي هناك أنه مش جاي منبطح ولا بيتسول وعايز يعرف النجوم هناك في أمريكا أنه غني ومش جاي منبطح وقال الدخلة دي بتقدمني بشكل معين وبتعمل لي برستيج وأنا مبشتغلش عشوائي وبقعد أدرس أي حاجة قبل ما أعملها".

عقلية محمد رمضان

وتابعت: "محمد رمضان قال لي أنا بتعلم من ردود الأفعال وبحاول أتطور من نفسي، وقال أنا عايز أدي للبلد اللي ساعدتني ودعمتني".

وكشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن مقابلة الفنان محمد رمضان له وذلك من خلال صورة نشرها برفقته على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأكد الدكتور جمال شعبان أن الفنان محمد رمضان وفى بوعده قائلا: “وعدني بالمساهمة في علاج حالات كثيرة وخاصة الحالات الخطيرة التي تعاني من اختلال كهرباء القلب والمعرضة لخطر السكتة القلبية”.

وأضاف: “بدأنا بالتواصل مع أول حالة من المنيا والترتيب لتركيب أول جهاز يتكفل بتكاليفه كاملة والتي تصل إلي ٣٠٠ ألف جنيه مصري”.

انتقاد جمال شعبان لتصرف محمد رمضان

في وقت سابق، كشف الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب الأسبق، كواليس مكالمة الفنان محمد رمضان معه بعد انتقاده له ووصفه بالمستفز بسبب نشر “رمضان” صورة تظهر دولارات بجانبه.



وقال جمال شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: "كتبت منشورا تعليقا على صورة محمد رمضان المستفزة، التي يظهر فيها رزم الدولارات وقلت له شكلها أنك مش محتاجها فياريت نوجهها لعلاج المرضى وتوفير الأجهزة للمستشفيات فرد على بإني ابعتله رقمي الخاص وأقول له على أسماء المستشفيات واستجبت له على الفور".

حصر الحالات المستعجلة من مرضى معهد القلب

وتابع الدكتور جمال شعبان: "حصرت لمحمد رمضان الحالات المستعجلة في معهد القلب المستعجلة وهيشوفها وهو مش هيتأخر وقال لي ياريت الناس كلها تكتب بالطريقة الراقية بتاعتك أؤيد أننا لا نتصيد الأخطاء لبعض ولا نجلد بعض".

مؤسسة رمضان الخيرية

وأوضح أنه اقترح عليه تأسيس مؤسسة رمضان الخيرية ونشاط خيري ومجتمعي، لافتا إلى أنه وافق على الفور ورحب، معقبًا: "كلماتي لمست قلبه ولاقت قبولا عنده".

وقال: "محمد رمضان اعطاني اسماء ناس وانه بيعمل اعمال خير وانا ايدي في ايده، وهنبدأ نعمل حصر لحالات القلب المستعجلة في معهد القلب والدمرداش وهو يقدر يعمل حملة تبرعات رهيبة لإن له تأثير داخل وخارج مصر، والمبلغ اللي يقدر يدفعه هندعم به المرضى".

وقال: “اللى عجبني فيه انه عايز ينزل ويتحرك علي الأرض ويخدم قلوب الناس وصحة المصريين”.

وعقب على حذف محمد رمضان صورة الدولارات، قائلا: "هذا يعني ان كلامي لمس قلبه وعرف ان الكلمة الطيبة والعمل الخير هو من يبقى وده نوع من التعاون علي البر والتقوى وتضافر مع الدولة في ظل الأزمة اللى احنا فيها".



واختتم: "محمد رمضان طلع راقي ومزعلش من اللى كتبته وقال لي انت ضربت المثل وياريت الناس كلها تعمل زيك وميبقاش فيه شتيمة ولا إساءة ولا جلد، وانا كمان هعدل في البوست اللى انتقدته فيه".