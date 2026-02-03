انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل أطفال قرية الراهب بالمنوفية

18 حجم الخط

بدأت محكمة جنايات شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ثلاثة أطفال بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم.

وانطلقت الجلسة منذ قليل داخل مقر المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، في واحدة من القضايا التي أثارت حالة من الحزن بين أهالي المحافظة.

وشهدت محكمة شبين الكوم وصول المتهم إلى مقر انعقاد الجلسة تحت حراسة أمنية مشددة، تزامنا مع حضور أسرة الأطفال الثلاثة إلى المحكمة لمتابعة مجريات أولى جلسات المحاكمة.

وتتابع المحكمة نظر القضية تمهيدا للاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقانون.

إحالة المتهم بقتل 3 أطفال داخل عقار مهجور بالمنوفية إلى المحاكمة الجنائية

وكانت جهات التحقيق المختصة، قررت إحالة المتهم بإنهاء حياة ثلاثة أطفال داخل أحد العقارات المهجورة بمحافظة المنوفية إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بقتلهم عمدا مع سبق الإصرار.

الأجهزة الأمنية بالمنوفية تنجح في إلقاء القبض على المتهم بقتل صغار المنوفية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، نجحت في إلقاء القبض على المتهم بقتل ثلاثة أطفال خنقًا داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم، في الواقعة التي هزت الرأي العام بالمحافظة.

وتم العثور على ثلاثة أطفال متوفين خنقا داخل منزل مهجور، شقيقان ونجلة عمهما، عقب تغيبهم لساعات عن منازلهم.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، تمكنت قوات المباحث من تحديد هوية المتهم، وهو جار للأطفال معروف بسوء السلوك، وتم ضبطه بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهة المتهم بالأدلة، اعترف بارتكاب الجريمة، حيث تم اقتياده إلى ديوان المركز، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسه 15 يوما.

التفاصيل الكاملة لمقتل 3 أطفال بالمنوفية

وكان مصدر أمني بمحافظة المنوفية، كشف تفاصيل العثور على جثامين 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، داخل أحد المنازل المهجورة بالقرية.

وكشف المصدر عن أن المتهم قام بإنهاء حياة الأطفال الثلاثة بقطعة قماش استخدمها في خنقهم ، بعد أن ترصد لهم بمعرفته المسبقة لموعد ذهابهم للحضانة، وقام باختطافهم والإجهاز عليهم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن المتهم قام بعد ذلك بالذهاب بهم للمنزل المهجور الخاص بأحد أقارب الجاني، وأنه قام بذلك انتقاما من والدهم لوجود خلافات سابقة بينهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.