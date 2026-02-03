ضبط كيان مخالف لتصنيع وتعبئة زيوت الطعام بعلامة تجارية وهمية في المنوفية

18 حجم الخط

تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود من شن حملات مكثفة بمختلف أنحاء المحافظة لضبط المخالفين والتعامل الحاسم مع الكيانات غير المرخصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

ووجه محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت، وتعزيز جهود التصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، لضمان سلامة المنتجات المتداولة وتحقيقًا للصالح العام، تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم.



ضبط كيان غير مرخص بأشمون



وأسفرت الحملات عن ضبط كيان غير مرخص بإحدى قرى مركز أشمون، تخصص في إنتاج وتعبئة زيوت الطعام باستخدام زيوت وخامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، مع استخدام علامة تجارية وهمية لتضليل المستهلكين والجهات الرقابية وطرح المنتجات بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط كيان مخالف لتصنيع وتعبئة زيوت الطعام بعلامة تجارية وهمية

ضبط اطنان زيت مجهولة المصدر



وتم خلال الحملة ضبط:

خط إنتاج كامل لتعبئة وتغليف زيت الطعام، و6 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل 3 تنكات غير مدون عليها بيانات، و30 ألف زجاجة فارغة وأغطية لزوم التعبئة، و2,260 كرتونة فارغة مدون عليها علامات تجارية وهمية، و8 آلاف أستيكر وزجاجات تحت التعبئة والتغليف.

ضبط كيان مخالف لتصنيع وتعبئة زيوت الطعام بعلامة تجارية وهمية



العرض على النيابة العامة



وأوضح رئيس مباحث التموين أنه تم ندب لجنة من هيئة سلامة الغذاء فرع المنوفية، وضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بجميع أنحاء المحافظة، ومجابهة كافة صور الغش التجاري، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.