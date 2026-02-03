ملفات أبستين، وزير بريطاني يكشف سر خطة بلاده لخفض الدين العام وبيع أصول حكومية ضخمة

18 حجم الخط

ملفات إبستين، أحدثت تسريبات جديدة لرسائل بريد إلكتروني مرتبطة بملفات جيفري إبستين صدمة مدوية داخل أوساط المؤسسة البريطانية، بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن خفايا تزامنت مع ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وتُظهر الوثائق مذكرة سرية كتبها أحد المساعدين المقربين لرئيس الوزراء آنذاك، جوردون براون، يقترح فيها خطة طوارئ لخفض الدين العام عبر بيع أصول حكومية ضخمة بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 27 مليار دولار حاليًا).



وتقول الصحيفة إن بيتر ماندلسون، الذي كان يشغل منصب وزير الأعمال البريطاني في ذلك الوقت، أعاد توجيه البريد الإلكتروني إلى إبستين، الذي كان في وضع يسمح له بالاستفادة من معلومات سرية. رد إبستين قائلًا: "ما الأصول القابلة للبيع؟"، فأجابه ماندلسون: "أراضٍ وعقارات، على ما أعتقد".

قال نيك بتلر، كاتب المذكرة والمستشار السياسي السابق للحكومة، لصحيفة "التايمز" اللندنية: "أشعر بالاشمئزاز من خرق الأمانة، الذي يُفترض أنه يهدف إلى منح إبستين فرصة لجني المال".

وفي بيان له، طالب جوردون براون أيضًا بإجراء تحقيق في الأمر.

ودعت عدة أحزاب سياسية بريطانية، من بينها حزب الإصلاح البريطاني المتصدر في استطلاعات الرأي، الشرطة يوم الاثنين إلى إجراء تحقيق رسمي مع ماندلسون بتهمة تسريب معلومات سرية.

وفي بيان لها، قالت شرطة العاصمة إنها على علم بالادعاءات وستراجعها "لتحديد ما إذا كانت تستوفي الشروط الجنائية اللازمة للتحقيق".

وذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية أن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي تستعد لطلب الإدلاء بشهادتها رسميًا بشأن قضية إبستين من ماندلسون.



وفي مايو 2010، بدا أن ماندلسون قد أكد لإبستين، خلال ذروة أزمة منطقة اليورو، أن حزمة إنقاذ بقيمة 500 مليار يورو على وشك الكشف عنها.

وكتب ردًا على بريد إبستين الإلكتروني الذي ذكر فيه أن حزمة الإنقاذ "شبه مكتملة": "سيتم الإعلان عنها الليلة".

وتُظهر رسائل بريد إلكتروني أخرى أن إبستين حوّل 3 دفعات بقيمة 25,000 دولار أمريكي إلى ماندلسون في عامي 2003 و2004، عندما كان ماندلسون عضوًا في البرلمان عن حزب العمال.

كما تُظهر الرسائل أن شريك ماندلسون، رينالدو أفيلا دا سيلفا، طلب من إبستين في عام 2009 تحويل مبلغ مالي لتغطية تكاليف التحاقه بدورة تدريبية في طب تقويم العظام. ردّ إبستين بأنه سيحوّل "مبلغ القرض" فورًا.

وكتب ماندلسون إلى إبستين في عام 2009: "أنت الشخص الوحيد الذي يعرف كل شيء عني. لا ترحل".

واجه ستارمر تساؤلات حول سبب ترقيته ماندلسون إلى منصب سفير الولايات المتحدة عام 2025، في حين أن علاقاته بإبستين كانت موثقة جيدًا.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن ماندلسون لم يكشف عن كامل نطاق علاقاته بإبستين وقت تعيينه.



وتتضمن أحدث دفعة من رسائل البريد الإلكتروني التي نشرتها وزارة العدل أعضاء بارزين آخرين في المؤسسة البريطانية، ولا سيما أندرو ماونتباتن وندسور، الأمير السابق وشقيق الملك تشارلز، الذي تم بالفعل سحب ألقابه ويتم إجباره على مغادرة قصره في وندسور إستيت.

وتُظهر أحدث رسائل البريد الإلكتروني، التي يعود تاريخها جميعًا إلى ما بعد إقرار إبستين بالذنب في قضية استغلال القاصرات في الدعارة عام 2008، أن أندرو دعا إبستين لتناول الشاي في قصر باكنجهام عام 2010.

كما تُظهر الصور التي نشرتها وزارة العدل أندرو وهو راكع فوق امرأة مجهولة الهوية.

أندرو، الذي لم يرد على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق، قال العام الماضي إنه ما زال "ينفي بشدة" مزاعم إساءة معاملته لمراهقة أمريكية قدمها له إبستين.

وكتب إبستين إلى أندرو في أغسطس 2010: "لدي صديقة أعتقد أنك قد تستمتع بتناول العشاء معها، اسمها إيرينا، وستكون في لندن من 20 إلى 24".

رد أندرو: "أنا في جنيف حتى صباح يوم 22، لكنني سأكون سعيدًا برؤيتها. هل ستحمل رسالة منك؟".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه ينبغي لأندرو أيضًا تقديم أدلة للسلطات الأمريكية بشأن إبستين.



وفي العام الماضي، سعى تشارلز إلى إبعاد شقيقه الأصغر عن الحياة العامة ونأي النظام الملكي عن أفعاله المزعومة.

وقد سحب الملك لقب "أمير" من أندرو، وهو بصدد نقله إلى مسكن بعيد عن قصر وندسور. وأحال القصر جميع الاستفسارات إلى أندرو.

وكشفت الرسائل الإلكترونية أيضًا عن طبيعة الصداقة بين سارة فيرغسون، الزوجة السابقة لأندرو، وإبستين. ففي عام 2009، كتبت فيرغسون إلى إبستين واصفةً إياه بـ"الأخ الذي لطالما تمنيته". وفي رسالة أخرى، ذكرت أنها بحاجة ماسة إلى 20 ألف جنيه إسترليني لدفع إيجارها. وفي رسالة أخرى، كتبت: "أنا في خدمتك، فقط تزوجني".

وفي سبتمبر 2011، ورد في رسالة بريد إلكتروني من عنوان محجوب، موقعة باسم "سارة"، أن "الدوق" أبلغها أن إبستين لديه طفل ذكر. وأعقبت الرسالة عبارة: "كان واضحًا لي تمامًا أن صداقتكما لم تكن إلا وسيلة للوصول إلى أندرو".

