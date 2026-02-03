موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في نصف نهائي كأس كاراباو والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يستضيف ملعب "الإمارات" مباراة أرسنال وتشيلسي، اليوم الثلاثاء، في إياب مرحلة نصف نهائي كأس كاراباو.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في نصف نهائي كأس كاراباو

تنطلق مباراة أرسنال ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال أمام تشيلسي اليوم

تُذاع مباراة آرسنال وتشيلسي في نصف نهائي كأس كاراباو عبر قناة beIN SPORTS 1.



كانت مباراة الذهاب بين آرسنال وتشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" انتهت بفوز كتيبة ميكيل أرتيتا بشق الأنفس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف آرسنال في مباراة الذهاب كل من: بين وايت في الدقيقة 7 وفيكتور جيوكيريس في الدقيقة 49، ومارتن زوبيمندي في الدقيقة 71.

وجاء هدفا تشيلسي عن طريق أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 57 و8.



ويلتقي الفائز من مباراة آرسنال وتشيلسي مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، في نهائي تلك النسخة من البطولة، مع العلم أن سكاي بلو انتصر في الذهاب بهدفين دون رد.

ويسعى أرسنال إلى استغلال عاملي الأرض والجمهورلحسم التأهل إلى النهائي، بينما يدخل تشيلسي المواجهة بشعار لا بديل عن الفوز، لتعويض خسارة الذهاب وقلب الطاولة على الجانرز.

ويطمح أرسنال لمواصلة هيمنته التاريخية على تشيلسي في البطولات المحلية، في حين يسعي البلوز إلى تحقيق مفاجأة مدوية وإقصاء أرسنال من قلب ملعبه.

