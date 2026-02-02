سيدة تهدد بالتخلص من حياتها بسبب منعها من رؤية أبنائها بكفر الشيخ..والأمن يتدخل 

الإثنين 02 فبراير 2026
كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله إحدى السيدات فى حالة بكاء معلنة عن إعتزامها التخلص من حياتها عقب قيام طليقها بحرمانها من أبنائها بكفر الشيخ.

تابعت  أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله إحدى السيدات فى حالة بكاء معلنة عن إعتزامها الإنتحار عقب قيام طليقها بحرمانها من أبنائها بكفر الشيخ.  
 

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة البرلس.

وبسؤالها أفادت أنها إنفصلت عن زوجها وأنها قامت بمحض إرادتها بتحويل أوراق نجليها إلى إحدى المدارس بمحل سكن طليقها بسوهاج لعدم قدرتها على رعايتهما، وتضررت من سوء معاملة طليقها لها أثناء زيارتها لنجليها.


وتم التواصل مع طليق الشاكية والذى نفى تلك الإدعاءات، وأقر بسماحه لطليقته بزيارة نجليها دون أية مشاكل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

