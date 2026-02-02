الأمن يكشف حقيقة فيديو تقاضي ضابط بالسويس أموالا مقابل إجراء التحريات

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إساءة أحد الأشخاص لأحد ضباط الشرطة والزعم بتقاضيه مبالغ مالية نظير إجراء التحريات بالسويس.



الأمن يكشف حقيقة فيديو تقاضى ضابط بالسويس أموال مقابل إجراء التحريات

رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إساءة أحد الأشخاص لأحد ضباط الشرطة والزعم بتقاضيه مبالغ مالية نظير إجراء التحريات بالسويس.



وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 8/11/2024 تمكن الضابط الشرطة من ضبط القائم على النشر مالك مكتب نقل "عنصر جنائى -سبق إتهامه فى 15 قضية متنوعة"فى واقعة مشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وعرضه على النيابة العامة وعقب إخلاء سبيله تم إعادة عرضه على الجهات القضائية المختصة فى 13 من الأحكام الصادرة ضده وتمت كافة الإجراءات فى إطار من الشرعية والقانون دون تجاوز.



وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ونشره مقطع الفيديو نكايةً فى الضابط الشرطة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

