فوائد دقيق الحمص للبشرة وطريقة إعداده في المنزل

فوائد دقيق الحمص، مذهلة فهو يعد من الكنوز الطبيعية التي استخدمتها النساء منذ القدم في العناية بالبشرة، خاصة في الثقافات الشرقية والهندية.

ورغم بساطة دقيق الحمص، إلا أن فوائده الجمالية متعددة ومثبتة بالتجربة، حيث يجمع بين التنظيف العميق، التفتيح، والتغذية في آنٍ واحد، دون الحاجة إلى منتجات كيميائية قد تضر البشرة على المدى الطويل.

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج أن دقيق الحمص ليس مجرد مكون مطبخي، بل هو علاج تجميلي طبيعي متكامل، يجمع بين التنظيف، التفتيح، والتغذية.

أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن استخدام دقيق الحمص بانتظام وبطريقة صحيحة للبشرة؛ يمكن أن يُحدث فرقًا واضحًا في صحة ونضارة البشرة، ويُعد خيارًا مثاليًا لكل امرأة تبحث عن الجمال الطبيعي بعيدًا عن المواد الكيميائية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

أولًا: ما هو دقيق الحمص؟

دقيق الحمص هو مسحوق ناعم يتم الحصول عليه من طحن حبوب الحمص الجافة. ويتميز بتركيبته الغنية بالبروتينات، الفيتامينات، والمعادن التي تجعله مناسبًا للعناية بالبشرة بمختلف أنواعها، خاصة البشرة الدهنية والمختلطة.

فوائد دقيق الحمص للبشرة

1. تنظيف البشرة بعمق

يعمل دقيق الحمص كمُنظف طبيعي فعال، حيث يساعد على إزالة الأوساخ، بقايا المكياج، والدهون المتراكمة داخل المسام. على عكس الصابون التجاري، فهو لا يجرّد البشرة من زيوتها الطبيعية، بل ينظفها بلطف ويحافظ على توازنها.

2. تفتيح البشرة وتوحيد لونها

من أشهر فوائد دقيق الحمص قدرته على تفتيح البشرة تدريجيًا. الاستعمال المنتظم له يساعد على:

تقليل الاسمرار الناتج عن الشمس

توحيد لون البشرة

التخلص من البقع الداكنة والتصبغات الخفيفة

ويرجع ذلك لاحتوائه على مركبات طبيعية تساعد على تقشير الجلد الميت وتحفيز تجدد الخلايا.

3. تقشير طبيعي وآمن

دقيق الحمص يُعد مقشرًا طبيعيًا لطيفًا، يزيل خلايا الجلد الميت دون التسبب في تهيج البشرة. وهذا يجعله مناسبًا للاستخدام الأسبوعي، خاصة لمن يعانون من البشرة الحساسة ولا يتحملون المقشرات القوية.

4. تقليل إفراز الدهون

للبشرة الدهنية، يُعتبر دقيق الحمص حلًا مثاليًا، حيث يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة وتنظيم إفراز الدهون، مما يقلل من لمعان الوجه ويحد من ظهور الحبوب والرؤوس السوداء.

5. مكافحة حب الشباب

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يساعد دقيق الحمص على:

تقليل الالتهابات

تهدئة الحبوب النشطة

منع ظهور حب الشباب مستقبلًا عند استخدامه بانتظام

خاصة عند خلطه بمكونات طبيعية مثل ماء الورد أو الزبادي.

6. شد البشرة وتأخير علامات التقدم في السن

الفيتامينات والمعادن الموجودة في دقيق الحمص تساعد على تحسين مرونة الجلد، ومع الوقت يساهم في:

شد البشرة

تقليل مظهر الخطوط الرفيعة

منح البشرة مظهرًا أكثر حيوية ونضارة

7. تفتيح المناطق الداكنة

لا يقتصر استخدام دقيق الحمص على الوجه فقط، بل يُستخدم أيضًا لتفتيح:

الركب

الأكواع

الإبطين

منطقة الرقبة

وذلك بفضل تأثيره المبيض الطبيعي وقدرته على تجديد خلايا الجلد.

دقيق الحمص لجمال بشرتك

طريقة عمل دقيق الحمص في المنزل

تحضير دقيق الحمص في البيت سهل جدًا، ويضمن لكِ منتجًا نقيًا وخاليًا من أي إضافات.

المكونات:

كمية من حبوب الحمص الجافة (غير مسلوقة)

الطريقة:

اغسلي حبوب الحمص جيدًا للتخلص من أي أتربة.

اتركيها لتجف تمامًا في الهواء أو باستخدام منشفة نظيفة.

حمّصي الحمص تحميصًا خفيفًا على نار هادئة (اختياري لكنه يساعد على الطحن).

اطحني الحمص في مطحنة كهربائية حتى تحصلي على مسحوق ناعم.

انخلي الدقيق للتخلص من أي حبيبات خشنة.

خزّنيه في برطمان زجاجي محكم الغلق بعيدًا عن الرطوبة.

طرق استخدام دقيق الحمص للبشرة

ماسك دقيق الحمص وماء الورد

ملعقة كبيرة دقيق حمص

ملعقة ماء ورد

يُنظف البشرة ويمنحها إشراقة فورية.

ماسك دقيق الحمص والزبادي

ملعقة دقيق حمص

ملعقة زبادي

لتفتيح البشرة وترطيبها في نفس الوقت.

ماسك دقيق الحمص والليمون (للبشرة الدهنية فقط)

ملعقة دقيق حمص

بضع قطرات ليمون

يساعد على تفتيح البشرة وتقليل الدهون.

نصائح مهمة عند الاستخدام

يُفضل اختبار الماسك على جزء صغير من الجلد قبل الاستعمال.

لا يُستخدم أكثر من مرتين أسبوعيًا.

يُتجنب الليمون للبشرة الحساسة.

بعد الماسك يُفضل ترطيب البشرة جيدًا.

