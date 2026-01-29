التغذية والترطيب للبشرة من الطبيعة، سر النضارة الدائمة

18 حجم الخط

التغذية والترطيب للبشرة من الطبيعة، في زمن تتزاحم فيه منتجات العناية بالبشرة على أرفف الصيدليات ومحال التجميل، تعود الطبيعة لتفرض نفسها كأصدق وآمن مصدر للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها.





فالبشرة، باعتبارها أكبر عضو في جسم الإنسان، لا تحتاج فقط إلى كريمات تُوضع عليها من الخارج، بل تحتاج قبل كل شيء إلى تغذية وترطيب حقيقيين من الداخل، مع الاعتماد على نمط غذائي متوازن ومصادر طبيعية غنية بالعناصر الحيوية، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي وفق موقع OnlyMyHealth.





أولًا: لماذا تحتاج البشرة إلى التغذية الطبيعية؟

تتأثر البشرة بشكل مباشر بما نتناوله يوميًّا. فالنقص في الفيتامينات والمعادن والماء ينعكس سريعًا في صورة جفاف، شحوب، بهتان، ظهور التجاعيد المبكرة، أو زيادة الحساسية. وعلى العكس، فإن التغذية الطبيعية السليمة تساعد على:



تحفيز تجديد الخلايا.

الحفاظ على مرونة الجلد.

تعزيز إنتاج الكولاجين.

حماية البشرة من الالتهابات والأكسدة.



ثانيًا: الماء… حجر الأساس لترطيب البشرة

لا يمكن الحديث عن ترطيب البشرة دون التوقف عند شرب الماء. فالماء يشكّل ما يقرب من 70% من خلايا الجلد، ونقصه يؤدي إلى جفاف واضح وفقدان الحيوية.

ينصح خبراء التغذية بشرب ما لا يقل عن 6–8 أكواب من الماء يوميًا، مع زيادة الكمية في فصل الصيف أو عند بذل مجهود بدني.

ويمكن دعم الترطيب الطبيعي من خلال:

الماء المنقوع بالفواكه مثل الليمون أو الخيار.

شاي الأعشاب الخالي من الكافيين.

شوربة الخضروات الطبيعية.

تغذية البشرة



ثالثًا: الفواكه الطبيعية ودورها في تغذية البشرة

الفواكه من أغنى مصادر الفيتامينات والماء ومضادات الأكسدة، وهي تلعب دورًا أساسيًا في تحسين مظهر البشرة، ومن أبرزها:

البرتقال واليوسفي: غنيان بفيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويمنح البشرة إشراقة طبيعية.

الأفوكادو: يحتوي على دهون صحية وفيتامين E، مما يساعد على ترطيب البشرة بعمق.

الرمان: يساهم في تجديد الخلايا ومقاومة التجاعيد.

التفاح: غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التلف.



رابعًا: الخضروات… غذاء يومي لبشرة صحية

الخضروات الورقية والخضروات الملونة لا تقل أهمية عن الفواكه، بل تعد ضرورية للحفاظ على توازن البشرة، ومن أهمها:

السبانخ والجرجير: غنيان بالحديد وفيتامين A، ويساعدان على تنقية البشرة.

الجزر: يحتوي على البيتا كاروتين الذي يحمي البشرة من الجفاف.

الخيار: من أفضل الخضروات لترطيب البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.

الطماطم: تحمي البشرة من أضرار الشمس وتقلل من مظهر المسام الواسعة.



خامسًا: الدهون الصحية… ترطيب من الداخل

على عكس الشائع، ليست كل الدهون ضارة. فالدهون الصحية ضرورية للحفاظ على نعومة البشرة ومنع فقدان الرطوبة، وأهم مصادرها الطبيعية:

زيت الزيتون البِكر.

زيت جوز الهند.

المكسرات مثل اللوز والجوز.

بذور الكتان والشيا.

هذه الدهون تساهم في تقوية الحاجز الواقي للبشرة، مما يقلل من فقدان الماء ويحافظ على مرونتها.



سادسًا: الأعشاب الطبيعية ودعم البشرة

تلعب الأعشاب دورًا مهمًا في تحسين صحة البشرة عند تناولها أو استخدامها كمشروبات، مثل:

البابونج: يهدئ الالتهابات ويخفف حساسية الجلد.

النعناع: يساعد على تنقية الجسم من السموم.

الحلبة: غنية بالمعادن التي تعزز نضارة البشرة.

الكركديه: يحسّن الدورة الدموية ويمنح البشرة لونًا صحيًا.

ترطيب البشرة



سابعًا: البروتين الطبيعي وبناء خلايا الجلد

البشرة تحتاج إلى البروتين لبناء الخلايا وتجديدها، ومن أهم مصادر البروتين الطبيعي:

البيض.

البقوليات مثل العدس والفول.

الزبادي الطبيعي.

السمك، خاصة الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3.

نقص البروتين قد يؤدي إلى ترهل الجلد وبطء تعافي البشرة من الجروح.



ثامنًا: عادات غذائية بسيطة تحافظ على ترطيب البشرة

إلى جانب اختيار الطعام الصحي، هناك عادات يومية تساعد على تعزيز تأثير التغذية الطبيعية، مثل:

تقليل السكريات المصنعة التي تسرّع شيخوخة البشرة.

التقليل من الكافيين لأنه يسبب الجفاف.

تناول الوجبات في مواعيد منتظمة.

الاهتمام بوجبة الإفطار الغنية بالفواكه والبروتين.

إن التغذية والترطيب للبشرة من الطبيعة ليسا رفاهية، بل أسلوب حياة متكامل يبدأ من المطبخ قبل أن يصل إلى مستحضرات العناية. فكل ثمرة فاكهة، وكل كوب ماء، وكل ملعقة زيت طبيعي، هي استثمار حقيقي في صحة البشرة على المدى الطويل. ومع الالتزام بنمط غذائي طبيعي ومتوازن، يمكن الحصول على بشرة نضرة، مرطبة، ومشرقة دون الحاجة إلى حلول كيميائية مرهقة.

