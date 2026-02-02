الإثنين 02 فبراير 2026
محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يبحث سبل التعاون مع وفد من السفارة الكندية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
استقبل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، وفدًا رفيع المستوى من سفارة كندا في القاهرة، ضم المستشار كولين ليك رئيس قسم الشئون السياسية والاقتصادية، وهاجر منصف  مسئول سياسي أول بقسم الشئون السياسية والاقتصادية، وذلك في إطار توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين. 

محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض "أهلا رمضان"، اليوم

الطب البيطري بالإسماعيلية يتابع حملاته المكثفة لتحصين الكلاب الضالة

بحث سبل التعاون في عدد من المجالات 

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل دعم التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات المؤسسية، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة للتعاون المستقبلي على مستوى المحافظة.

استعراض مقومات المحافظة الزراعية 

واستعرض نائب محافظ الإسماعيلية مقومات المحافظة الزراعية والصناعية، حيث يبلغ نصف مساحة محافظة الإسماعيلية أراضي زراعية يقوم بها نشاط زراعي لعدد كبير ومتنوع من الحاصلات الزراعية والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. 

كما تضم محافظة الإسماعيلية ٣ مناطق صناعية ومنطقة حرة عامة بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم المنطقة الصناعية بأبوخليفة ووادي التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في تنوع الأنشطة الاستثمارية بالمحافظة.

وأكد اللقاء على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين محافظة الإسماعيلية والسفارة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز العلاقات الثنائية وفق الأطر الرسمية المعتمدة.

حضر اللقاء المهندس تامر العطار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، عصام نصار مدير عام العلاقات العامة، ومروة كامل مدير إدارة العلاقات الخارجية.

