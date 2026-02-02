الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الطب البيطري بالإسماعيلية يتابع حملاته المكثفة لتحصين الكلاب الضالة

تحصين الكلاب الضالة
تحصين الكلاب الضالة بالإسماعيلية، فيتو
18 حجم الخط

تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠، وطبقًا للمادة ٢٣ من قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تم إقراره من مجلس النواب.

 

حملة تحصين ضد مرض السعار 

وقامت لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان، بعمل حملة تحصين ضد مرض السعار للكلاب الحرة، بمنطقة الطريق الدائري أمام مدينة الطالبات، وأسفرت الحملة عن: تحصين ١٠ من الكلاب الحرة بلقاح السعار.

 

جانب من الحملة، فيتو
حملات الطب البيطري بالإسماعيلية لتحصين الكلاب الضالة، فيتو

وأكد دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة هدفت إلي تحصين الكلاب بمصل السعار، مؤكدًا على أهمية الدور المجتمعي للمواطنين من خلال مشاركتهم بالحملة بالدعم والإرشاد للأماكن المقترحة لتنظيم الحملات القادمة.

توعية الاهالى من مخاطر مرض السعار 

كما تم عمل توعية للمواطنين من أهالي المنطقة، بخطورة مرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان، وكيفية انتقاله وكيفية التصرف في حالة العقر، كما تم التوعية بثقافة الرفق بالحيوان والتربية السليمة للحيوانات الأليفة.

بالإضافة لوضع خطة زمنية ومكانية لمتابعة المنطقة في حال ظهور حالات جديدة، وأكدت المديرية أن اتباع المنهج العلمي المعتمد: (تطعيم + تعقيم = بيئة آمنة بدون تكاثر)، وذلك هو السبيل الأمثل لحماية صحة المواطنين، وتحقيق هدف القضاء على مرض السعار، مع الحفاظ على حقوق الحيوان.

جديرًا بالذكر، أن المديرية تواصل حملاتها بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان لتغطي كافة المناطق بالمحافظة ومراكزها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة والكلاب الطب البيطري بالاسماعيلية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية اوقاف الاسماعيلية تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة جمعية الرفق بالحيوان طب البيطري بالإسماعيلية مديرية الطب البيطري بمحافظة الاسماعيلية

مواد متعلقة

افتتاح معسكر التضامن الأوليمبي للووشو كونغ فو في الإسماعيلية

واعظات أوقاف الإسماعيلية يواصلن فعاليات برنامج “أحب مسجدي” للأطفال

مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تشارك ببرنامج ثقافي وترفيهي في معرض الكتاب

تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية