محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض "أهلا رمضان"، اليوم

يفتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، معرض "أهلا رمضان" لبيع المستلزمات الرمضانية، والسلع الغذائية وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

مكان إقامة المعرض

ويقام المعرض بمركز الإسماعيلية التجاري، الواقع بمنطقة حى أول، وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية، حيث يقدم السلع الغذائية وكافة المستلزمات الرمضانية من الياميش، والتمور وغيرها من احتياجات الأسر وذلك بأسعار مخفضة عن الأسواق.

ومن جانبه أعلن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية أمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، عن مشاركة نحو 117 محلا تجاريا وتاجرا بمعرض أهلا رمضان 2026، بخلاف 100 متر من الباكيات الخارجية.

وأشار إلى أن المعرض يقام بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت رعاية اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

وتجري غرفة الإسماعيلية التجارية استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم من خلال إقامة معرض أهلا رمضان 2026 بالمركز التجاري بمحافظة الإسماعيلية امتداد محمد علي حي أول، والمقرر افتتاحه في القريب العاجل.

طرح المنتجات المصرية

من جانبه أكد أكرم الشافعى على حرص معارض أهلا رمضان 2026 بالمحافظة على طرح المنتج المصري والذي ينافس بجودة مميزة وسعر أقل.

وأشار الشافعي إلى أن استراتيجية الغرفة التجارية ترتكز حاليا نحو دعم المنتج المحلي وتشجيع التجار علي ذلك، كما أشار إلى أهمية مواصلة العمل من أجل زيادة التشغيل وتوفير المنتج المحلي بوفرة وتقليل فاتورة الاستيراد من السلع من خلال دعم الصناعة الوطنية.

