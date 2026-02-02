إخماد حريق اندلع بمعمل تحاليل طبية في الإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع مساء اليوم، بأحد معامل التحاليل الطبية الخاصة الواقعة بوسط المدينة وداخل منطقة سكنية وحيوية.

اندلاع حريق بمعمل تحاليل بالإسماعيلية

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا باندلاع حريق بإحدى معامل التحاليل الخاصة، ما أسفر عن إصابة شخصين.

جانب من الحادث،فيتو

جانب من الحادث، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات الإطفاء

فيما دفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، حيث تم التعامل مع الحريق.

نقل المصابين إلى المستشفى

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



و وعلى صعيد آخر لقيت سيدة ونجلها مصرعهما وأصيب زوجها بحروق متفرقة بالجسد، جراء اندلاع حريق في منزلهم الواقع في منطقة الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بوقوع حريق

وكان اللواء محمد عامر مدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد ورود بلاغ بوقوع حريق في شقة سكنية بالشيخ زايد حي، بدائرة ثالث، نتج عنه وفاة سيدة ونجلها وإصابة زوجها بحروق في نواحي الجسم المختلفة.

معاينة مكان الحادث

علي الفور، انتقلت الأجهزة المعنية الي مكان وقوع الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، كما دفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل جثمان الأم ونجلها والأب المصاب إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت مصادر أن السبب وراء حدوث الحريق هو قيام احد أفراد الأسرة بإيصال شاحن السكوتر الكهربائي بالتيار الكهربائي مما نتج عنه انفجار شاحن السكوتر.

وأسفر الحريق عن إصابة محمد رجب غريب محمد، 45 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى بالذراعين والوجه وتم نقله إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.



فيما توفيت الأم والتي تدعى الشيماء جلال السيد السيد، 28 عامًا، إثر توقف بالقلب والتنفس، مع إصابتها بحروق بالوجه، كما توفي نجلها فهد محمد رجب غريب محمد، 5 سنوات، نتيجة توقف بالقلب والتنفس، وإصابته بحروق من الدرجة الثانية بالصدر والرقبة والذراع اليسرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.