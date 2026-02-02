افتتاح معسكر التضامن الأوليمبي للووشو كونغ فو في الإسماعيلية

18 حجم الخط

شهد كل من اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والمحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، اليوم الإثنين، افتتاح المعسكر التدريبي للتضامني الأوليمبي للووشو كونغ فو، والذي أقيم بالقرية الأوليمبية لمحافظة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال فاعليات اللقاء

وذلك بحضور Zhang Yuping سكرتير عام الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، والوفد المرافق، والخبراء المحاضرين، المدربين واللاعبين من الدول الأفريقية المشاركين بالمعسكر.

جانب من الفاعليات،فيتو

جانب من الفاعليات،فيتو

وأشار السكرتير العام المساعد خلال كلمته إلى ترحيب محافظ الإسماعيلية بإقامة هذا المعسكر الرياضي الدولي داخل القرية الأوليمبية، هذا الصرح الرياضي الذي أنشئ وفق معايير معتمدة لاستضافة المعسكرات والفعاليات الرياضية بما يوفر بيئة تدريبية متكاملة وآمنة.

الهدف من إقامة المعسكر

وأضاف اليمني إلى أن إقامة هذا المعسكر تأتي في إطار دعم الأنشطة الرياضية واكتشاف وتنمية المواهب، ورفع كفاءة اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا من خلال برامج تدريبية منظمة يشرف عليها مدربون متخصصون وباستخدام منشآت مجهزة وفق الضوابط المعتمدة.

التأكيد على تقديم محافظة الإسماعيلية للدعم اللواجستي

واوضح أن محافظة الإسماعيلية عازمة على المضي قدمًا في الدعم اللوجستي والتنظيمي لمثل هذا الفعاليات بما يعزز دور الرياضة في بناء أجيال قادرة على المنافسة والالتزام والعمل بروح الفريق وفق القيم الرياضية المعترف بها متمنيًا لجميع المشاركين معسكرًا ناجحًا وتدريبات مثمرة.

وتطرق رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، في كلمته إلى أن هذا المعسكر يعكس عمق التعاون والدعم المتواصل من الاتحاد الدولي للاتحاد المصري وللقارة الأفريقية، ويؤكد الثقة في قدرات مصر التنظيمية والفنية.

واضاف أن جهود محافظ الإسماعيلية تجسد الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية ومحافظة الإسماعيلية للرياضة والرياضيين وحرصها على استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية.

واوضح أنه يأتي تنظيم هذا المعسكر في إطار حرص برنامج التضامن الأوليمبي، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي، والاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو على الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين واللاعبات، وإعدادهم بالشكل الأمثل للمنافسة الدولية، وفقا لأحدث البرامج التدريبية المعتمدة، بما يسهم في إعداد جيل واعد قادر على تمثيل الدول الأفريقية بصورة مشرفة في المحافل الأوليمبية والدولية.

وفي نهاية حفل الافتتاح، قدمت Zhang Yuping سكرتير عام الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، درع الاتحاد لمحافظ الإسماعيلية تسلمها عنه اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وقدم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية درع المحافظة للمحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

كما قدمت Zhang Yuping سكرتير عام الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، هدية تذكارية لرئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وتم التقاط الصور التذكارية.

جديرًا بالذكر، أن معسكر التضامن الأوليمبي للووشو كونغ فو، يقام خلال الفترة من ١ حتى ٨ فبراير ٢٠٢٦، بمشاركة لاعبي ولاعبات الدول الأفريقية، ومدرج ضمن خطة نشاط الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، والمخصص للاعبين المقترح تأهيلهم للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب - داكار ٢٠٢٦.

