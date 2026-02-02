الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

دمياط تحدد أماكن الإيجار بالمحافظة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تحديد أماكن الإيجار
تحديد أماكن الإيجار في دمياط، فيتو
18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 25 تابع (أ)، الصادر في أول فبراير 2026،  قرار محافظة دمياط رقم 67 لسنة 2026، بشأن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 497 لسنة 2025 وتعديلاته، طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بنطاق محافظة دمياط.


واعتمدت محافظة دمياط نتائج أعمال اللجنة المشكلة رقم 497 لسنة 2025 وتعديلاته، طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بنطاق محافظة دمياط، وما انتهت إليه من نتائج بشأن حصر الوحدات المؤجرة وتقسيم المناطق السكنية بنطاق المحافظة.

 


وأكدت محافظة دمياط أنه على إدارة المجالس واللجان والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والمركز التكنولوجي بالديوان العام الالتزام بكافة الضوابط الواردة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى واستكمال باقى الإجراءات الواردة به.
 

 

محافظة دمياط تطلق برنامجا تدريبيا لتحليل المؤشرات السكانية

الجريدة الرسمية تنشر قرار تقسيم مناطق الإيجار القديم في محافظات القاهرة ومطروح والوادي الجديد والغربية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة دمياط تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قوانين إيجار الأماكن محافظة دمياط حصر الوحدات المؤجرة

مواد متعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار تقسيم مناطق الإيجار القديم في محافظات القاهرة ومطروح والوادي الجديد والغربية

مدبولي: إعادة بناء مناطق كاملة عدد سكانها يتجاوز دولة مجتمعة

لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تناقش أزمة رفع إيجار أراضي الأوقاف

حكم قضائي بفسخ عقد إيجار وطرد المستأجرين لعدم تحديد المدة بمحكمة الفيوم

الأكثر قراءة

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية