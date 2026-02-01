وزارة الشباب تلزم المنشآت الرياضية بحماية صحة الرياضيين للحد من الوفيات المفاجئة

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 14 تابع (ب)، الصادر في 18 يناير 2026، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 109 لسنة 2026، بشأن إلزام الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، وشركات الخدمات الرياضية بالعمل على حماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريب أو المنافسات الرياضية أو الممارسة العامة.

وجاء في نص قرار وزارة الشباب والرياضة: يعدل نص المواد الأولى والثانية والثالثة من لائحة الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، وشركات الخدمات الرياضية، التى يمارس بها نشاط رياضى الصادر بشأنها قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 لتكون على النحو التالى:

المادة الأولى: “تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية والشركات العاملة في مجال الخدمات والاستثمار الرياضي وأندية شركات المصانع وأندية الوزارات والاتحادات النوعية الخاضعة لأحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ وتعديلاته، وقانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم ۲۱۸ لسنة ۲۰۱۷ وتعديلاته، بالعمل على حماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريب أو المنافسات الرياضية أو الممارسة العامة، ووضع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات الفحص الطبي التي من شأنها الحفاظ على الرياضيين باعتبارهم أحد أهم ركائز الهيئة الرياضية والتي يجب الحفاظ عليها لما تكبدته الهيئة من أموال لإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا أحد موارد الهيئة المالية، وإجراء الفحص الطبي الدوري الشامل وتقييم الحالات ووضع الخطط الاستباقية الفعالة للحالات الصحية المفاجئة”.

المادة الثانية: “تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية والشركات العاملة في مجال الخدمات والاستثمار الرياضي وأندية شركات المصانع وأندية الوزارات والاتحادات النوعية التي يتم ممارسة الأنشطة الرياضية بها أو التي تشارك في الأنشطة الرياضية المختلفة، بتطبيق الكود الطبى الموحد للكشوفات الطبية على الأنشطة والرياضات التنافسية، وذلك وفقا للمستويات التالية، تحدد بناء على مستوى المشاركة الرياضية”.

