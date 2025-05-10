السبت 10 مايو 2025
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البنك الدولي يفجر مفاجأة بشأن أسعار السلع الأولية في 2026، تنخفض لأدنى مستوياتها في 6 سنوات بنسبة 12%، ومعدلات التضخم العالمي تتراجع فى تونس وتركيا والصين

معدلات التضخم فى
معدلات التضخم فى مصر

فجر البنك الدولى فى تقريره الأخير مفاجأة بشأن أسعار السلع الأولية  خلال هذا العام متوقعا أن تتراجع أسعار السلع العالمية بصورة من شانها تقليل مخاطر التضخم العالمي.
 

توقعات بتراجع الأسعار إلى أدنى مستوى لها فى 6 سنوات

 

التقرير الصادر عن البنك الدولى والذى يرصد مؤشرات الحركة التجارية العالمية يكشف عن تراجع كبير في أسعار السلع العالمية خلال العام الجارى، متوقعا أن تنخفض أسعار السلع الأولية العالمية إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات بحلول عام 2026


توقعات بتراجع السلع 12% خلال العام الجارى.

 

وتوقع التقرير أن تشهد أسعار السلع الأولية على مستوى العالم تراجعًا بنسبة 12% في عام 2025، ثم بنسبة 5% إضافية في عام 2026، لتنخفض إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2020
 

و تباينت مؤشرات التضخم العالمى خلال شهر مايو الجاري في العديد من دول العالم من بينها الصين وتركيا وتونس ومصر وسط توقعات بتقليل مخاطر التضخم العالمي.

وتراجعت معدلات التضخم فى العديد من الدول الإنتاجية المختلفة مثل الصين للشهر الثالث على التوالى، وشهدت ايضا دول مثل تونس تراجع هى الأخرى فى مستويات التضخم  لمستويات هى الاقل منذ 4 سنوات، بالإضافة إلى تركيا ومصر التي تباينت فيها المعدلات التضخمية هي الأخرى.

والتضخم يتم التعبير عنها عادة بأنها التغير السنوي في أسعار السلع والخدمات اليومية، مثل: الطعام والأثاث والملابس والنقل والألعاب، ويوثر أيضا على السياسة النقدية التي تأخذه الدول قبل الشروع فى تطبيق اسعار الفائدة.

مستويات التضخم فى الصين 

فى سياق متصل كشفت عدد من الدول الكبرى حول العام تحسن فى مستويات التضخم، حيث أعلنت الصين اليوم السبت أن أسعار السلع الاستهلاكية تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أبريل، ما يعكس تحديات مستمرة يواجهها المسؤولون في محاولاتهم لإنعاش الاقتصاد المتباطئ بسبب ضعف الإنفاق وحرب تجارية شرسة مع واشنطن.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1% الشهر الماضي على أساس سنوي، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة السبت، بعد انخفاضه في فبراير ومارس.

معدلات التضخم فى تركيا 

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 37.86 في المائة في أبريل، وهو أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز».

وبلغ معدل التضخم على أساس شهري 3 في المائة، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي، وهو أيضًا أقل بقليل من التوقعات. وفي مارس، بلغ معدل التضخم 2.46 في المائة على أساس شهري و38.1 في المائة سنويًا.

معدلات التضخم فى مصر 

 

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ  (253.8) نقطة لشهر أبريل 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره (1.3%) عن شهر مارس 2025.

تأثير قرارت التضخم على الفائدة 

 

وتؤثر معدلات التضخم بصورة كبيرة على قرارات البنوك المركزية حول العالم فى تحديد السياسة النقدية، حيث من المقرر ان يوثر قرار اليوم الصادر عن جهاز الإحصاء المصري على أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم للبنك المركزى المصرى ويضعها في الحسبان قبل الشروع فى تحديد سعر الفائدة الجديدة فى اجتماعه القادم 29 مايو.

 

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