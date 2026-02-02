عرض رسمي من النجمة السعودي لضم دونجا.. والزمالك يحسم موقفه خلال ساعات

الإثنين 02 فبراير 2026
قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن القلعة البيضاء تلقت عرضا من فريق النجمة السعودي خلال الساعات الماضية، لضم نبيل عماد دونجا.

وأشار المصدر إلى أن دونجا يضغط على إدارة الزمالك للموافقة على رحيله، مستغلا اقتراب نهاية عقده مع القلعة البيضاء الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يحسم الزمالك قراره بالموافقة أو رفض انتقال دونجا للنجمة السعودي خلال ساعات قليلة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ستاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك 8 نقاط

2- المصري 7 نقاط

3-  كايزر تشيفز 7 نقاط

4- زيسكو يونايتد بدون نقاط

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

