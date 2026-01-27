مجتمعات بلا نقود ورقية.. معاملات "الكاش" أصبحت جزءًا من الماضي في هذه الدول

18 حجم الخط

في ظل التحول العالمي نحو مجتمعات بلا نقود متداولة بين الأفراد يدًا بيدٍ، بدأت العديد من الدول حول العالم في تقليل استخدام النقود الكاش في التعاملات اليومية.

ويُعد هذا التوجه العالمي سائدًا في عدد كبير من دول العالم اليوم، وتسير العديد من الدول الأخرى على هذا المنوال لتطبيقه في وقت قريب للحاق بركب التطور التكنولوجي.

وهناك العديد من الفوائد الكبيرة التي تقوم بها الدول من أجل مجتمعات خالية من النقود في التعامل، ولعل أهمها أنها توفر الأمان والحماية والسرعة.

ووفقًا للشرق بلومبرج فإن دولًا عربية مثل لبنان والعراق من أكثر الدول استخدامًا للكاش، بينما أقل الدول استخدامًا للكاش هي الإمارات والبحرين وقطر.

دول اعتمدت على التحويلات

ومن أبرز الدول التي تعتمد على النقود عن طريق التحويلات هي السويد وفنلندا والصين، كما حذت العديد من الدول العربية على هذا النحو لتخطي الكاش في التعاملات اليومية.

مزايا التحول إلى مجتمعات تعتمد على التحويلات والكاش عبر المحافظ والبطاقات.

تستهدف خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول تحقيق الشمول المالي، والوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع بمن فيهم غير القادرين والشباب والقاطنين بالأماكن النائية، وتعمل تلك الخدمات على توفير حساب مصرفي بسيط يفتح المجال لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وفقًا للبنك المركزي المصري.

وسعت الدولة المصرية إلى تشجيع التعاملات الإلكترونية عبر البنوك والمؤسسات المختلفة لتحقيق هذه الرؤية، وأصبحت المعاملات المالية في العديد من الجهات تعتمد على بطاقات الدفع الإلكترونية.

