الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

احذر،آلام المعدة يمكن أن يكون سببها القلب

ألم المعدة
آلام المعدة من الأعراض شائعة الحدوث التى يعانى منها الكبار والصغار، وهى  أمر طبيعي ولا قلق منه، حيث يتم تناول دواء للألم أو تنظيم الطعام.

ولكن مالا يعرفه الكثير من الأشخاص أن آلام المعدة ليس سببها عسر الهضم والقولون والتوتر والقلق فقط، بل يمكن أن تكون ناتجة عن مشكلة فى القلب.

متى تكون آلام المعدة سببها القلب؟

ويقول الدكتور شريف حسين استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، إن ألم البطن ليس دائما سببه مشاكل فى المعدة أو القولون ولكن أحيانا يكون له علاقة بالقلب وخصوصا في الحالات الآتية:-

ألم المعدة يمكن أن يكون سببه القلب 
  • ألم البطن مع المجهود، إذا ظهر الألم أو يزيد مع الحركة أو صعود السلم أو أي مجهود، يمكن أن يكون انعكاس لقصور في شرايين القلب (الذبحة الصدرية يمكن تظهر كألم في البطن العلوي بدل من ألم الصدر).
  • الألم المصحوب بأعراض أخرى، إذا جاء ألم البطن مع ضيق تنفس، وعرق بارد، ودوخة، وغثيان أو ألم في الكتف أو الظهر أو الرقبة، هذا يعنى أن القلب مصدره.
  • مشاكل الدورة الدموية، مثل هبوط في ضخ الدم من القلب والذي أحيانا يسبب اضطراب في تروية المعدة والأمعاء، فيظهر على شكل مغص أو ألم بطن غير مفسر.

وأضاف حسين، أن الفحص هنا ضرورى، لأن الأعراض أحيانا تختلط مع مشاكل الجهاز الهضمي، مايجعل المريض يتناول مسكنا وأدوية معدة بدون أن يكشف ظنا أن المشكلة سببها المعدة والقولون ولكن فى الحقيقة يكون السبب الأساسي هو القلب، ما يزيد من تفاقم المشكلة، لذا يجب الحذر وعند الشعور بالاعراض السابقة الذهاب الى طبيب قلب وعمل الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب وعلاجه.

غذاء بسيط قد يحدث فرقا في صحة القلب وخفض الكوليسترول

تحمي من أمراض القلب وتقوي المناعة، فوائد قشور اليوسفي

ألم المعدة القلب متى تكون آلام المعدة سببها القلب صحة الصحة الدكتور شريف حسين

