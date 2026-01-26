الإثنين 26 يناير 2026
تحمي من أمراض القلب وتقوي المناعة، فوائد قشور اليوسفي

قشور اليوسفي
قشور اليوسفي
فوائد قشور اليوسفي، قشر اليوسفي يحتوى على نسبة عالية من الزيوت الطبيعية الطيارة والمهمة للصحة كما أنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

وفوائد قشور اليوسفي، عديدة لقيمته الغذائية العالية وكان يستخدم فى الطب القديم، وتستخدمه بعض ربات البيوت فى الطهى لنكهته المميزة.

فوائد قشور اليوسفي 

ويقول الدكتور أيمن ممدوح أخصائي التغذية العلاجية، إن قشور اليوسفي لها فوائد عديدة ومهمة، وكثيرا ما يتم تجاهلها رغم غناها بالعناصر المفيدة، ومن فوائد قشور اليوسفي:-

فوائد قشور اليوسفي 
فوائد قشور اليوسفي 
  • غنية بمضادات الأكسدة، حيث تحتوي على مركبات الفلافونويد التي تحارب الجذور الحرة، وتساعد في تقوية المناعة وتأخير علامات الشيخوخة.
  • تحسين عملية الهضم، وقشور اليوسفي تساعد على تقليل الانتفاخ والغازات، وتحسين حركة الأمعاء، وتهدئة المعدة.
  • دعم صحة القلب، حيث تساهم في خفض الكوليسترول الضار، وتحسين صحة الأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • تعزيز المناعة، لأنها غنية بفيتامين C والزيوت الطيارة التي تساعد الجسم على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.
  • المساعدة في إنقاص الوزن، لأنها تساعد على تحسين التمثيل الغذائي، وتقليل الشهية، وحرق الدهون عند استخدامها مع نمط غذائي صحي.
  • تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وتقليل البقع الداكنة، ومقاومة حب الشباب، بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا، حيث يتم تجفيف القشور وطحنها، ثم خلطها مع ماء الورد أو الزبادي وعمل ماسك للبشرة مرة أسبوعيا.
  • تقوية بصيلات الشعر، وتقليل القشرة، وإضفاء لمعان طبيعي للشعر.
6 فوائد للناردين، أبرزها القضاء على الأرق والتوتر

فوائد الاعتماد على الخبز الأسمر بدلا من الأبيض

الجريدة الرسمية