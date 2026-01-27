انهيار معلم مفصول أمام ديوان محافظة سوهاج ويطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإنصافه

18 حجم الخط

تداولت صفحات فيس بوك بمحافظة سوهاج "فيديو يظهر به معلم فيزياء وكيمياء مفصول منذ 5 شهور عن العمل أمام ديوان عام محافظة سوهاج حيث انهار أثناء محاولته مقابلة محافظ سوهاج لعرض شكواه، مؤكدا تعرضه لظلم إداري جسيم رغم سنوات خدمته الطويلة في مجال التعليم.

وقال المعلم: إنه توجه إلى ديوان المحافظة حاملًا ملفا يضم شهاداته العلمية وخبراته الوظيفية، أملًا في إنصافه بعد أن سدت في وجهه جميع الأبواب، إلا أنه فوجئ على حد قوله بتجاهل شكواه، مؤكدًا أن المحافظ ألقى بالشهادات الخاصة به على الأرض دون النظر إليها

اتظلمت ومفيش حد سامعني.. والمحافظ ألقى شهاداتي على الأرض

وأضاف المعلم: اتظلمت ومفيش حد سامعني.. أنا خبير فيزياء وكيمياء وخدمت التعليم سنين طويلة، وفي الآخر حقي ضايع، مشيرًا إلى أنه تعرض لإجراءات وصفها بـالتعسفية من قبل محافظ سوهاج وطالب المعلم رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بالتدخل السريع لإنصافه

يذكر أن المعلم كان يعمل بإحدى المدارس وتم فصله عن العمل منذ فترة ويطالب برجوعه إلى العمل مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.