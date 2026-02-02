خبير عالمى بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة
يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الدكتور محمد ممدوح شاهين (أمريكى الجنسية) استشارى الأشعة التداخلية وعلاج ضيق وتشوهات الأوعية الدموية بدون جراحة فى الفترة من 8 وحتى 11 فبراير الجارى.
مواعيد العرض على الخبير
وتستقبل اللجنة التحضيرية الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومى 8-9/02/2026 من الساعة (8:30) صباحًا حتى الساعة (12) ظهرًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا