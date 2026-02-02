الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خبير عالمى بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الدكتور محمد ممدوح شاهين (أمريكى الجنسية) استشارى الأشعة التداخلية وعلاج ضيق وتشوهات الأوعية الدموية بدون جراحة فى الفترة من 8 وحتى 11 فبراير الجارى.

 

مواعيد العرض على الخبير 

 

وتستقبل اللجنة التحضيرية الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومى 8-9/02/2026 من الساعة (8:30) صباحًا حتى الساعة (12) ظهرًا.

 

مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة ممدوح شاهين مجمع الجلاء الطبي اللجنة التحضيرية

