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محافظات

الحبس سنتين للمتهم بمحاولة هدم منزل شقيقه باللودر في الدقهلية

المتهم بمحاولة هدم
المتهم بمحاولة هدم منزل شقيقه باورمان طلخا، فيتو

قضت محكمة طلخا في محافظة الدقهلية في القضية الشهيرة بمحاولة هدم منزل شخص على يد شقيقه باستخدام لودر في أورمان طلخا بالحبس سنتين.

وأوضح جمال مأمون محامى أسرة المجني عليهم أن الحكم جاء مع حبس المتهم، وهذا يعني أن المتهم سيقوم بالاستئناف من داخل محبسه.

وكانت قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية شهدت واقعة مروعة بعدما أقدم شخص على هدم منزل شقيقه أثناء تواجده بداخله مع أسرته وقت الإفطار في رمضان مستخدمًا لودر، بسبب خلافات على الميراث

وتحركت الأجهزة الأمنية على إثرها سريعًا، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة الهدم، ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي.

 

وبالفحص تبين أن الدور الأول يقيم به 6 أشخاص، وهم: محمد عبد العزيز محمد علي 52 سنة، وزوجته سعدية توكل أحمد  40 سنة، وأبناؤه: عبد العزيز محمد عبد العزيز 16 سنة، ومنار محمد عبد العزيز 25 سنة، وتغريد محمد عبد العزيز 22 سنة، وابنتها سنتين.

أما الدور الثاني يقيم به 6 أشخاص، وهم: جلال عبد العزيز محمد علي 69 سنة، وزوجته عفت عوض 61 سنة، وأبناؤه: محمد جلال 30 سنة، وزوجته ميار أحمد محمد 30 سنة، وأبناء محمد جلال وهم: جلال 4 سنوات، وميرا سنه واحدة.

وتبين أن المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة بناء، والعقار عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأول علوي على حوائط حاملة، به شروخ عرضية بالحوائط بالداخل وانهيار جدار غرفة بالدور الأرضي، وسيتم عرض التقرير على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ الإجراء اللازم.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، كلف لجنة هندسية بفحص حالة المنزل الكائن بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، والمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير تفصيلي، وذلك بعد تلقي بلاغ بخصوص المنزل، بوجود خطورة داهمة، وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 

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الأجهزة الأمنية اللواء طارق مرزوق بسبب خلافات قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية محافظة الدقهلية مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي مركز شرطة طلخا

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