طرق التعامل مع النزلات المعوية عند الأطفال

النزلات المعوية
النزلات المعوية
النزلات المعوية من الأمراض المعدية المنتشرة بين الأطفال وتسبب لهم أعراضا خطيرة ومزعجة وهى تنتشر فى الصيف والشتاء وتضر بصحة الصغار كثيرا.

والنزلات المعوية تسبب قيء واسهال والتعامل الخاطيء معها يصيب الطفل بالجفاف مايهدد صحته، لذا يجب الحذر.

ويقول الدكتور محمد عبد الحليم استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن علاج النزلات المعوية أمر ضرورى لسرعة إسعاف الطفل وحمايته من الجفاف، حيث يجب التعامل الجيد مع الحفل تحت إشراف طبى لوقف القيء والإسهال وتطهير الأمعاء حفاظا على صحة الطفل.

 

طرق التعامل مع النزلات المعوية عند الأطفال 
طرق التعامل مع النزلات المعوية عند الأطفال 

أكلات ممنوعة للطفل أثناء الإصابة بالنزلات المعوية 

وأضاف عبد الحليم، أنه عند إصابة الطفل بالنزلات المعوية، يجب أولا وقف القيء لاعطاء الطفل الشراب والطعام لحمايته من الجفاف، مع العلم أن الطفل خلال الإصابة بالنزلات المعوية يمنع نهائيا من تناول السكريات واللبن الحيوانى والمسبكات والمواد الحافظة، ويمكن تقديم بعض الاكلات له مثل الخبز الفينو أو البقسماط والبطاطس المسلوقة وشوربة الأرز والتفاح والموز وسيريلاك قمح وشوفان فقط.

طرق التعامل مع النزلات المعوية عند الأطفال 

وتابع، أما بالنسبة للأدوية حيث يتم اعطائها للطفل على حسب العمر والوزن وذلك تحت إشراف الطبيب المعالج، حيث يجب أن يحصل الطفل على أدوية لوقف القيء وعلاج التقلصات ووقف الإسهال مع المطهرات المعوية ومحاليل الجفاف على حسب حالة الطفل التى يحددها الطبيب المعالج، والاهتمام بتقديم التغذية السليمة وتعقيم الحمامات بعد استخدام الطفل المصاب له لأن النزلات المعوية معدية ويمكن أن تنتقل لجميع أفراد الأسرة من خلال الحمام.

أهمية النوم لصحة ومناعة طفلك ونموه بشكل صحي

احذري، عرض بسيط إذا تم إهماله يعرض طفلك للخطر

