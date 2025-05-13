بعد انتشاره مؤخرا، نصائح للتعامل الصحيح مع القيء عند الأطفال

القيء من الأعراض المزعجة التى تنتشر بين الأطفال خاصة فى وقتنا الحالى بسبب انتشار الإصابة بعدوى النزلات المعوية التى تسبب القيء والإسهال.

والقيء يزعج الأمهات كثيرا لأنه يمنع الطفل من تناول الطعام أو الدواء لذا تحرص الأمهات عند إصابة الأطفال به على إيقافه اولا من خلال حقن وريدية حتى تتمكن من اطعام الطفل وإعطائه الدواء اللازم.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن القيء من الأعراض التى تزاد فى الفترة الحالية حيث تغيير الفصول وانتشار فيروسات المعدة، وبالتالى نلاحظ أن العديد من الصغار تعاني من القيء وترفض الطعام ووجهك شاحب ما يقلق الأمهات كثيرا.

وأضاف عبد الحميد، أن ليس كل قيء علاجه مضاد حيوي، ويجب على الأمهات أن تعلم ذلك حفاظا على صحة الطفل وعلاجه بشكل صحيح، خاصة أنه عادة يكون السبب فيروس ويتم شفاؤه من تلقاء نفسه بعد 3 أو 5 أيام، لذا لا داعى للقلق، فقط يحب تعويض الطفل السوائل التى فقدها بسبب القيء لحمايته من الجفاف، ويمكن أن يتناول الطفل شوربة أو عصير تفاح خفيف أو زبادى وماء وسوائل دافئة وهكذا.

طرق التعامل مع القيء عند الأطفال

وتابع، أنه عند إصابة الطفل بالقيء يجب توقف الطفل عن الطعام نوقف أول ساعتين من أول مرة للقيء، بعدها نبدأ بإعطاء الطفل سوائل خفيفة بكميات صغيرة ومتفرقة، ثم نقدم الطعام بعدها للطفل تدريجيا عند الشعور بأن الطفل بدأ يتحسن، مع ضرورة متابعة عدد مرات القيء، ومراقبة حرارة جسم الطفل، والنشاط العام للطفل.

القيء عند الأطفال، فيتو

حالات تستدعي استشارة طبية ومضاد حيوي

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة د، أن النصائح السابقة تكون عند إصابة الصغار بالقيء العادى البسيط وأحيانا لا يحتاج إلى كبيب، ولكن هناك حالات من القيء تلزم استشارة طبية وحصول الطفل على مضاد حيوي، منها:-

اذا كان الطفل يتقيأ مثيرا ولا يثبت أي طعام أو شراب بالمعدة.

عند إصابة الطفل بسخونة شديدة مستمرة لأكثر من يومين.

لو ظهر بالقيء دم أو لون غريب.

لو لم يستطيع الطفل شرب الماء وبدأ يشعر بالدوخة وينام كثيرا.

فى حالة إصابة الطفل بإسهال شديد أو وجود دم فى البراز.

لو بقى فيه إسهال شديد أو دم في البراز.

فى حالة تشخيص الحالة لدى طبيب مختص وثقت أن الطفل يعانى من التهاب بكتيري، فالطفل هناك يحتاج مضاد حيوي ينصح به الطبيب المعالج وبجرعات محددة على حسب حالة الطفل.

طرق الوقاية من النزلات المعوية

والوقاية دائما خير من العلاج، لذا يجب حماية الطفل من الإصابة بالنزلات المعوية حتى لا يتعرض للجفاف، وذلك من خلال بعض النصائح، منها:-

الاهتمام بنظافة الطعام والشراب.

غسل يدين الطفل بالماء والصابون قبل وبعد الطعام وبعد الخروج من الحمام.

إعطاء الطفل تطعيمات الروتا كاملة فهى تقلل فرص الإصابة وإن حدثت تكون الأعراض بسيطة.

يجب عند إصابة الطفل بالنزلات المعوية إعطائه محلول جفاف لحمايته من الجفاف.

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