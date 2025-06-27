أسباب النزلات المعوية وأعراضها عند الأطفال

أسباب النزلات المعوية، النزلات المعوية من أكثر الأمراض انتشارا وشيوعا بين الأطفال فى فصل الصيف، حيث تنتشر الفيروسات والبكتيريا الضارة نتيجة الطقس الحار.

وأسباب النزلات المعوية، عديدة وللأسف لا تقتصر مخاطرها على الإسهال والقيء بل يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة تصل إلى حد الوفاة.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن النزلة المعوية من أكثر الأمراض شيوعا بين الأطفال، خاصة في الفصول الحارة، وهي التهاب في المعدة والأمعاء يسبب الإسهال والقيء، وقد يصاحبهما أعراض أخرى تؤثر على صحة الطفل بشكل عام.

أعراض النزلات المعوية عند الأطفال

وأضاف عوض، تختلف شدة الأعراض حسب عمر الطفل ومسبب النزلة، ومن أبرز أعراض النزلات المعوية عند الأطفال:-

الإسهال المتكرر (يكون مائي أحيانا)

القيء

ارتفاع في درجة الحرارة

آلام وتقلصات في البطن

فقدان الشهية

الخمول والنعاس

الجفاف (يظهر بجفاف الفم، قلة التبول، بكاء بدون دموع، تشقق الشفاه)

رائحة كريهة للبراز

أسباب النزلات المعوية عند الأطفال

وتابع، وأسباب النزلات المعوية عند الأطفال د، عديدة، منها:-

العدوى الفيروسية مثل فيروس الروتا (الأكثر شيوعا).

العدوى البكتيرية، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

العدوى الطفيلية، مثل الجيارديا والأميبا.

تناول طعام أو ماء ملوث.

عدم غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام أو قبل الأكل.

استخدام أدوات ملوثة أو مشاركة الطعام مع طفل مصاب.

أسباب النزلات المعوية عند الأطفال

مضاعفات النزلات المعوية

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه إذا لم يتم التعامل معها بسرعة، قد تؤدي النزلة المعوية إلى مضاعفات خطيرة، منها:

الجفاف الشديد، وهو أخطر المضاعفات وقد يهدد الحياة.

فقدان الوزن بشكل سريع.

ضعف عام في الجسم والمناعة.

اضطراب الأملاح في الجسم.

مشاكل في الكلى في الحالات الشديدة جدا.

طرق علاج النزلات المعوية عند الأطفال

وأضاف عوض، أنه يجب اتباع بعض الخطوات لعلاج النزلات المعوية عند الأطفال، منها:-

إعطاء الطفل محلول الجفاف الفموي.

الإكثار من شرب الماء وعصير التفاح أو الموز.

مراقبة علامات الجفاف مثل قلة التبول أو جفاف الفم.

تقديم أطعمة سهلة الهضم مثل الأرز المسلوق، البطاطس المهروسة، والموز.

تجنب الألبان والسكريات والدهون مؤقتا عند استمرار القيء أو الإسهال لأكثر من 24 ساعة، وفي حال وجود دم في البراز أو ارتفاع حرارة شديد.

تستخدم المضادات الحيوية فقط إذا كانت العدوى بكتيرية، ويجب ألا تعطى إلا بوصفة طبيب.

أدوية تخفيف الأعراض مثل خافضات الحرارة أو مضادات القيء، حسب الحاجة وتحت إشراف الطبيب.

طرق حماية الأطفال من النزلات المعوية

وتابعت أنه لحماية الأطفال من الإصابة بالنزلات المعوية، يجب اتباع بعض النصائح د، منها:-

الحرص على النظافة الشخصية وتعليم الأطفال غسل أيديهم بانتظام.

غسل الفواكه والخضراوات جيدا قبل تناولها.

حفظ الطعام بطريقة آمنة وتجنب تركه مكشوف.

غلي المياه أو استخدام مياه معدنية في المناطق الملوثة.

الابتعاد عن الأطعمة السريعة والمشبوهة المصدر.

تطعيم الأطفال بلقاح الروتا للوقاية من أحد أكثر أسباب النزلة المعوية شيوعا.

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