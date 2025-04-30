الأربعاء 30 أبريل 2025
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صحة ومرأة

احذري النزلات المعوية والجفاف عند الأطفال في فصل الصيف

النزلات المعوية
النزلات المعوية

النزلات المعوية من أشهر الأمراض المعدية وأكثرها انتشارا فى فصل الصيف، حيث يصاب الأطفال كثيرا بها لأسباب عديدة ما يزعج الأمهات.

والنزلات المعوية أعراضها واحدة مثل الإسهال والقيء والحمى وجميعها تؤثر على صحة الطفل وتسبب الجفاف لذا يجب الحذر حفاظا على صحة الطفل.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن النزلات المعوية ليس فقط قيء وإسهال، الخطر الحقيقي هو الجفاف، الذي يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة لو لم يتم علاج الطفل سريعا.

مضاعفات النزلات المعوية والجفاف 

وأضاف عبد الحميد، أن من مضاعفات النزلات المعوية والجفاف:-

  • جفاف شديد قد يؤثر على أعضاء الجسم بالكامل.
  • هبوط في الدورة الدموية بسبب فقدان السوائل.
  • خلل في الأملاح مثل الصوديوم والبوتاسيوم، وهذا قد يسبب تشنجات أو غيبوبة.
  • فشل كلوي مؤقت أو دائم.
  • وفاة في الحالات الشديدة جدا أو التأخر في العلاج.

علامات خطر تظهر على الطفل يجب التنبه لها 

وتابع، أن هناك علامات لوجود خطر على الطفل يجب أن تنتبه لها الأمهات، منها:-

  • قلة البول أو غيابه.
  • جفاف في الفم واللسان.
  • بكاء بدون دموع.
  • خمول أو نوم مستمر.
  • حرارة مرتفعة مع ترجيع وإسهال مستمر.

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه إذا لاحظت الأم هذه الأعراض السابقة، يجب عرض الطفل على طبيب مختص لتلقى العلاج اللازم سريعا لإنقاذ حياة الطفل.

النزلات المعوية عند الأطفال 
النزلات المعوية عند الأطفال 

طرق الوقاية من النزلات المعوية 

وأضاف عبد الحميد، أن الوقاية دائما خير من العلاج، لذا يجب حماية الطفل من الإصابة بالنزلات المعوية حتى لا يتعرض للجفاف، وذلك من خلال بعض النصائح، منها:-

  • الاهتمام  بنظافة الطعام والشراب.
  • غسل يدين الطفل بالماء والصابون قبل وبعد الطعام وبعد الخروج من الحمام.
  • إعطاء الطفل تطعيمات الروتا كاملة فهى تقلل فرص الإصابة وان حدثت تكون الأعراض بسيطة.
  • يجب عند إصابة الطفل بالنزلات المعوية إعطائه محلول جفاف لحمايته من الجفاف.

أعراض النزلات المعوية عند الأطفال 

 ومن أعراض النزلات المعوية، اسهال، وقيء، وهى من الحالات التي تظهر فجأة وتكون قوية وشديدة، وعادة تنتشر عند الأطفال فى أول عامين من عمرهم، وكذلك بين أطفال المدارس.

وعند إصابة الطفل بالنزلات المعوية، يجب أولا على الأم أن توقف القيء حتى تستطيع أن تقدم للطفل غذاء عن طريق الفم، ولكن هذه الخطوة يجب أن تكون بهدوء بمعنى عدم الضغط على الطفل حتى يأكل لأن ذلك سيزيد القيء لديه، وايضا عند طلبه شرب الماء يجب الحرص على عدم شربه كميات كبيرة من الماء حتى لا يتقيأ مرة أخرى.

طرق التعامل مع النزلات المعوية لتجنب مخاطرها

ويجب تعويض الطفل فقد السوائل بسبب الإسهال، وذلك يكون من خلال إعطاء الطفل محلول الجفاف فهو يساعد على تحسن الطفل بنسبة كبيرة، حيث يجب أن يشربه الطفل ويكون بارد وليس دافيء، والنزلات المعوية تلزم أكثر من يوم حتى يتم الشفاء منها وهنا على الأمهات الصبر واتباع تعليمات الطبيب المعالج حفاظا على صحة الطفل من اى مضاعفات تهدد حياته مثل الفشل الكلوي لأن النزلات المعوية يمكن أن تسبب الفشل الكلوي عند الأطفال والوفاة أيضا.

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