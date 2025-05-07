الأربعاء 07 مايو 2025
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صحة ومرأة

ابتعدي عن هذه الأكلات لحماية طفلك من النزلات المعوية في الصيف

النزلات المعوية
النزلات المعوية

النزلات المعوية من أكثر الأمراض انتشارا في فصل الصيف لأسباب عديدة أبرزها سرعة فساد الأطعمة ما يؤثر على صحة الأطفال بشكل سلبي.

والنزلات المعوية، تسبب الإسهال والقيء ما يعرض الطفل للجفاف، لذا يجب أن تكون الأمهات أكثر حذرا حفاظا على صحة الأطفال.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فصل الصيف، يحدث خلاله ارتفاع درجات حرارة الطقس، ما يسبب فساد الطعام سريعا وهذا يسبب نزلات معوية خاصة للأطفال.

أكلات ومشروبات لا تقدميها لطفلك فى الصيف 

وأضاف عبد الحميد، أن هناك أكلات ومشروبات يفضل الابتعاد عنها لحماية الطفل من النزلات المعوية، ومن هذه الأكلات:-

  • اللحوم المصنعة مثل اللانشون، السوسيس، البرجر الجاهز، وهى أكلات تفسد سريعا ومعرضة للتلوث البكتيري.
  • الأكلات التى تحتوى على المايونيز مثل السلطات الجاهزة أو التونة بالمايونيز، والمايونيز يفسد سريعا في الحرارة.
  • السمك والجمبري غير الطازجين، والمأكولات البحرية تكون خطيرة جدا فى حال عدم تخزينها بشكل صحيح.
  • الآيس كريم من أماكن غير مضمونة، واحيانا يتم صنعه بالماء ومكونات غير آمنة.
  • العصائر المكشوفة أو التى تباع في الشارع، يمكن أن يكون بها بكتيريا أو تصنع بمياه ملوثة.
  • الطعام “ البايت” الذي تم تحضيره فى يوم قبل اليوم الحالى، خاصة عندما عدم تسخينه جيدا أو تم تركه خارج الثلاجة فترة طويلة.
  • الخضروات والفاكهة فى حالة عدم عساهم بشكل جيد، لان احيانا يكون عليها بقايا مبيدات أو تراب.
  • البيض النيء أو نصف نضج، مثل الذى يقدم في بعض أنواع الحلوى أو التارت، ويكون خطر جدا في الصيف.
النزلات المعوية 
النزلات المعوية 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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النزلات المعوية أكلات ابتعدى عنها في الصيف لحماية طفلك على النزلات المعوية أكلات ومشروبات لا تقدميها لطفلك فى الصيف صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد

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