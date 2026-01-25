وزير الشباب والرياضة يشهد أولمبياد اللياقة البدنية ضمن احتفالات عيد الشرطة

18 حجم الخط

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات أولمبياد اللياقة البدنية، الذي نظمه الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة على مدار يومين بمقر اتحاد الشرطة الرياضي، بمشاركة 700 لاعب ولاعبة، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار مبادرة "لياقة المصريين" واحتفالات الدولة بعيد الشرطة.

وتضمنت منافسات الأولمبياد فئات عمرية متنوعة بدأت من 7 سنوات وحتى 70 سنة، موزعة على 18 فئة عمرية، في مسابقات الكروس فيت، والكاليستينكس، والسترونج مان، بما يعكس اتساع قاعدة الممارسة الرياضية وحرص الدولة على إتاحة الرياضة لكافة الفئات العمرية.

ويأتي مهرجان اللياقة ضمن مبادرة لياقة المصريين التي تستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين كافة أفراد الشعب المصري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم أولمبياد اللياقة البدنية يعكس رؤية الدولة المصرية في ترسيخ مفهوم الرياضة كأحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان، وليس فقط كأنشطة تنافسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة لكافة فئات المجتمع دون تمييز عمري.

وأضاف الوزير أن المشاركة الواسعة التي شهدتها الفعاليات، بمشاركة فئات عمرية تبدأ من 7 سنوات وحتى 70 عامًا، تؤكد نجاح مبادرات الوزارة وفي مقدمتها مبادرة «لياقة المصريين» في الوصول إلى شرائح متنوعة من المواطنين وتحفيزهم على الاهتمام بصحتهم ولياقتهم البدنية.

حيث شدد وزير الشباب والرياضة على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير العلمية والكود الطبي في جميع الفعاليات والبطولات، بما يضمن سلامة المشاركين وتحقيق أقصى استفادة بدنية وصحية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن إقامة الفعاليات بمقر اتحاد الشرطة الرياضي، بالتعاون مع وزارة الداخلية وتزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة، تعكس عمق التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة من أجل تحقيق أهداف وطنية مشتركة، وفي مقدمتها دعم الشباب وبناء أجيال قادرة بدنيًا ونفسيًا على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن ربط الأنشطة الرياضية بالمناسبات الوطنية يسهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الشباب.

وفي سياق آخر، تألقت فرق اللياقة البدنية للنشء والشباب خلال مشاركتها في أولمبياد اللياقة البدنية "EGY FIT" - مهرجان إجازة منتصف العام، الذي نظمه الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية ضمن احتفالات عيد الشرطة، وذلك في إطار المشروع القومي للياقة البدنية للنشء والشباب، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وشارك في منافسات المشروع القومي ممثلو 10 محافظات هي القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسماعيلية، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، ومطروح، بإجمالي 100 مشارك من الفئة العمرية من 9 إلى 25 عامًا، ونجحوا في تحقيق مراكز متقدمة، عكست المستوى البدني المرتفع للشباب المشارك وسلامة المنهج العلمي المتبع في تنفيذ المشروع.

وتؤكد هذه المشاركة المتميزة رؤية الدولة في بناء جيل قوي بدنيًا وعقليًا، وتعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ربط النشاط الرياضي بالمناسبات الوطنية، إلى جانب توطيد التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم الشباب واستثمار طاقاتهم.

ويخضع المشروع القومي للياقة البدنية لإشراف علمي من متخصصين وأصحاب خبرات وكفاءات، بما يضمن تحقيق أهدافه وفق أسس مدروسة، ويسهم في إعداد جيل يتمتع بلياقة بدنية وصحية عالية.

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بدء إجراءات الكشف الطبي وإجراء الكود الطبي للرياضيين بالأسعار المخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية وتشجيع ممارسة الرياضة الآمنة.

وشهد اليوم الأول تنفيذ الكشوفات الطبية داخل وحدة الطب الرياضي بالمركز الأوليمبي بالمعادي، والمدينة الشبابية بالإسكندرية، إلى جانب تنفيذ قوافل طبية متخصصة داخل عدد من الأندية الرياضية بالقاهرة والجيزة، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول اللاعبين على الخدمة الطبية المعتمدة دون الحاجة للانتقال.

وأسفرت جهود اليوم الأول عن تقديم الخدمات الطبية لنحو 2000 مستفيد من اللاعبين واللاعبات من مختلف المراحل العمرية وكافة الألعاب الرياضية، لإجراء الكود الطبي للمستويين الثاني والثالث، بنفس الأسعار المخفضة المعمول بها داخل وحدات الطب الرياضي.

ويأتي هذا التخفيض كدعم مباشر تتحمله وزارة الشباب والرياضة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، ومساندة اللاعبين للاستمرار في ممارسة النشاط الرياضي في بيئة آمنة طبيًا، ووفقًا للضوابط والمعايير الطبية المعتمدة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى لدى الوزارة، مشددًا على أن تنفيذ الكود الطبي مستمر داخل وحدات الطب الرياضي بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب التوسع في تنفيذ القوافل الطبية داخل الأندية الرياضية، بما يضمن الوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، ويعكس حرص الدولة على دعم المنظومة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الآمنة للرياضة.

