الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

أشرف صبحي: فتح المنشآت الشبابية والرياضية مجانا أمام المواطنين في عيد الأضحى

أشرف صبحي خلال اجتماعه
أشرف صبحي خلال اجتماعه بقيادات وزارة الشباب والرياضة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات المختلفة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطط العمل ومناقشة الاستراتيجية المقبلة للوزارة خلال الفترة المقبلة، والاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

وأكد أشرف صبحي أن جميع المنشآت الشبابية والرياضية ستكون مفتوحة مجانًا أمام المواطنين والأسر خلال أيام عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور هذه المنشآت كمراكز خدمة مجتمعية.

أشرف صبحي خلال اجتماعه بقيادات وزارة الشباب والرياضة
أشرف صبحي خلال اجتماعه بقيادات وزارة الشباب والرياضة

وأوضح أشرف صبحي أن الوزارة تستهدف رسم البهجة على وجوه الأطفال والشباب، من خلال تنظيم أيام ترفيهية تتضمن ألعابًا وهدايا للأطفال، وفعاليات رياضية وفنية تناسب مختلف الأعمار.

أشرف صبحي خلال اجتماعه بقيادات وزارة الشباب والرياضة
أشرف صبحي خلال اجتماعه بقيادات وزارة الشباب والرياضة

واستعرض وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أبرز الملفات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، مشددًا على أهمية الحفاظ على وتيرة الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء بما يواكب تطلعات الشباب في مختلف المحافظات.

كما ناقش الاجتماع خطة الأنشطة الصيفية بالمراكز الشبابية، وتكثيف البرامج التي تستهدف تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم للمبادرات الشبابية والمشروعات القومية في مجال الرياضة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ البرامج والمبادرات المخططة، مع التأكيد على متابعة دورية لتحقيق مؤشرات النجاح.
 

أشرف صبحي يهنئ رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بعد إعادة انتخابه

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعضو مجلس إدارة بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، ويتولد بانكا رئيس الوادا بمناسبة إعادة انتخابه، ويانج يانج بمناسبة إعادة انتخابها نائبة للرئيس، وذلك لفترة ثالثة وأخيرة تبدأ في يناير 2026.

وأكد وزير الشباب والرياضة فخر مصر بالعمل في إطار منظومة الوكالة الدولية لـ مكافحة المنشطات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الوكالة في دعم مسيرة الرياضة النظيفة، وتعزيز القيم والمبادئ التي تضمن التنافس الشريف في مختلف الألعاب الرياضية على مستوى العالم.

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