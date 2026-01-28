أبرز القرارات الحكومية المنشورة اليوم في العدد 23 بالجريدة الرسمية

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 23، الصادر في 28 يناير 2026، أهم القرارات الحكومية اليوم، ومن أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والسكان، ومحافظة الجيزة، ومحافظة قنا.

-قرارات وزارة الداخلية، بشأن الأذن لـ 84 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وسحب الجنسية المصرية من 15 مواطنًا.

-وقرار وزارة الصحة والسكان بالعمل بالنموذجين الجديدين لهذا القرار فيما يتعلق بالموافقة المستنيرة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

-وقرارات محافظة الجيزة باعتماد المخطط التفصيلي لأحياء (الطالبية، وجنوب الجيزة)، والاستيلاء على مدارستين في كرداسة والبدرشين، مؤقتا ولمدة ثلاث سنوات على المدارس للاحتياج الشديد لتلك المدارس، وعدم توافر أراضى ولوجود كثافات طالبية عالية، ولتمكين هيئة الأبنية التعليمية من إقامة منشآت تعليمية حديثة على تلك الأراضى لتساهم فى خفض الكثافة الطلابية لحين السير فى إجراءات نزع الملكية.

-وقرار محافظة قنا بالإستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على مقر مدرسة المحارزة الابتدائية بقرية المحارزة مركز أبو تشت المؤجرة لمديرية التربية والتعليم بقنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.