أبرز القرارات الحكومية المنشورة اليوم في العدد 23 بالجريدة الرسمية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 23، الصادر في 28 يناير 2026، أهم القرارات الحكومية اليوم، ومن أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والسكان، ومحافظة الجيزة، ومحافظة قنا.
-قرارات وزارة الداخلية، بشأن الأذن لـ 84 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وسحب الجنسية المصرية من 15 مواطنًا.
قرار وزارة الصحة والسكان بالعمل بالنموذجين الجديدين لهذا القرار فيما يتعلق بالموافقة المستنيرة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
-وقرارات محافظة الجيزة باعتماد المخطط التفصيلي لأحياء (الطالبية، وجنوب الجيزة)، والاستيلاء على مدارستين في كرداسة والبدرشين، مؤقتا ولمدة ثلاث سنوات على المدارس للاحتياج الشديد لتلك المدارس، وعدم توافر أراضى ولوجود كثافات طالبية عالية، ولتمكين هيئة الأبنية التعليمية من إقامة منشآت تعليمية حديثة على تلك الأراضى لتساهم فى خفض الكثافة الطلابية لحين السير فى إجراءات نزع الملكية.


-وقرار محافظة قنا بالإستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على مقر مدرسة المحارزة الابتدائية بقرية المحارزة مركز أبو تشت المؤجرة لمديرية التربية والتعليم بقنا.

