ليس لنا علاقة باللافتات، إخلاء سبيل صاحبي ترند الصلاة على النبي

لافتة الصلاة على النبي
قررت النيابة المختصة إخلاء سبيل صاحبي واقعة تريند الصلاة على النبي على ذمة القضية، التي حملت رقم 904 لسنة 2026 جنح ثالث العاشر من رمضان.

إخلاء سبيل صاحبي تريند صورة الصلاة على النبي

وكانت النيابة المختصة أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، للانتقال إلى مكان وجود اللافتات محل الواقعة، وإجراء معاينة فنية دقيقة عليها.

وكلفت النيابة اللجنة بحصر عدد اللافتات التي تم إتلافها، وتحديد قيمة التلفيات الناتجة عن الواقعة، على أن يتم إعداد تقرير مفصل بنتائج المعاينة وعرضه على جهات التحقيق فور الانتهاء منه لاتخاذ القرار المناسب.

وكشفت اعترافات صاحبي واقعة تريند صلي على النبي، عن مفاجآت حيث تبين اصطناعهما للواقعة، وادعائهما أنهم صاحبا لافتة صلي على النبي، على عكس الحقيقة من أجل كسب المشاهدات والشهرة.

وأوضح المحامي أشرف شرف الدين،  دفاع المتهمين، أن صاحبي واقعة تريند صلي على النبي قالا أمام جهات التحقيق: منعرفش حاجة عن الموضوع ده وملناش علاقة بيه، واللافتة دي مش بتاعتنا ولا ركبناها، إحنا ركبنا على التريند ده علشان نزود الريتش والمشاهدات.

وأضافا أنهما لم يعلقا أي لافتات في أي مكان، إنما نسبا الواقعة إليهما من أجل تحقيق المزيد من المشاهدات مختلقين الواقعة من أجل التريند.

وفي وقت سابق، تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد صاحبي تريند صلي على النبي، حيث اتهمتهما البلاغات بإتلاف الطرق العامة.

