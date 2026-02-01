الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 أشخاص لممارستهم البلطجة على صاحب محل بالبحيرة

المتهمين
المتهمين
18 حجم الخط

تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبط 3 أشخاص تورطوا فى التعدى على صاحب أحد المحال التجارية بدائرة مركز شرطة إدكو.


تفاصيل الواقعة:
 الفحص والتحريات أوضحت عدم ورود أى بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد المجنى عليه، وهو صاحب المحل، الذى أفاد بتعرضه للسب ورشقه بالحجارة أثناء تواجده بمحلّه، دون حدوث إصابات أو تلفيات بالمكان. وبيّن أن سبب الاعتداء خلافات على الجيرة.


الضبط والمواجهة:
تم تحديد وضبط المتهمين وبحوزتهم 2 عصا خشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لنفس السبب.
الإجراءات القانونية:
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لضمان محاسبة المتهمين وفق القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة اعتداء على المحلات نزاعات الجيرة ضبط مرتكبي البلطجة الامن العام اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الأجهزة الأمنية بالجيزة تضبط مالك شركة سفر بتهمة النصب وصاحب مكتبة مخالفا للملكية الفكرية

كلب يتسبب في وضع رجل خلف القضبان بالفيوم

حقيقة منشور يتهم فرد شرطة بالتحريض على إصابة طفلة بالفيوم

استدراج المواطنين أون لاين.. ضبط شبكة عائلية لممارسة الدعارة فى الدقهلية

ضبط 12 شخصًا لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة

مقتل عنصر إجرامي خطير خلال حملة أمنية لضبطه بأسوان

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم و15 مليون جنيه فى قضايا عملة خلال 24 ساعة بالمحافظات

ضبط 140 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية