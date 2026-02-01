ضبط 3 أشخاص لممارستهم البلطجة على صاحب محل بالبحيرة

18 حجم الخط

تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبط 3 أشخاص تورطوا فى التعدى على صاحب أحد المحال التجارية بدائرة مركز شرطة إدكو.



تفاصيل الواقعة:

الفحص والتحريات أوضحت عدم ورود أى بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد المجنى عليه، وهو صاحب المحل، الذى أفاد بتعرضه للسب ورشقه بالحجارة أثناء تواجده بمحلّه، دون حدوث إصابات أو تلفيات بالمكان. وبيّن أن سبب الاعتداء خلافات على الجيرة.



الضبط والمواجهة:

تم تحديد وضبط المتهمين وبحوزتهم 2 عصا خشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لنفس السبب.

الإجراءات القانونية:

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لضمان محاسبة المتهمين وفق القانون.

