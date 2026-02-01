رئيس مجلس الدولة يؤكد على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس النواب في إرساء دعائم الديمقراطية

18 حجم الخط

زار، اليوم، المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، المستشار هشام بدوي – رئيس مجلس النواب ويرافقه وفد رفيع المستوى ضم المستشار عمر ضاحي عضو المجلس الخاص - رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشار ناصر رضا – نائب رئيس مجلس الدولة – الأمين العام؛ لتهنئته بتوليه رئاسة مجلس النواب المصري 2026، وذلك بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية.

أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس النواب في إرساء دعائم الديمقراطية

مجلس الدولة

وأعرب رئيس مجلس الدولة، عن خالص تمنياته للمستشار هشام بدوي بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية الرفيعة، مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس النواب في إرساء دعائم الديمقراطية، والمهام التشريعية والرقابية التي يمارسها المجلس النيابي، وأنه ضمانة أساسية لتحقيق تطلعات المواطنين وصون مقدرات الوطن.

من جانبه، رحب المستشار هشام بدوي بزيارة المستشار رئيس مجلس الدولة، والوفد المرافق، مثمنًا التاريخ القضائي العريق لمجلس الدولة وقضاته الأجلاء، مؤكدًا أن أعضاء المجلس النيابي يُكنون كل التقدير والاحترام لقضاة وقاضيات مجلس الدولة، باعتباره ملاذًا للمواطنين وحصنًا منيعًا للحقوق والحريات.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق الدائم بما يحقق مصلحة الوطن ويعلي من سيادة القانون، وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجهتين، ولا سيما في مجال ضبط الصياغات التشريعية التي تضمن اتساق القوانين مع أحكام الدستور، وتحقق الاستقرار القانوني في المجتمع، إلى جانب تعزيز الثقافة القانونية من خلال تبادل الرؤى والخبرات بين أعضاء الجهتين، بما يثري العمل البرلماني، ويدعم البنية التشريعية للدولة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.