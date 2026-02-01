قضايا الدولة تحدد موعد أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد

18 حجم الخط

أعلنت هيئة قضايا الدولة تحديد موعد مراسم أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، الإثنين الموافق 9 فبراير ۲۰۲٦ على أن يتم التجمع بمقر الهيئة بالمهندسين بجوار مسجد مصطفى محمود في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ثم التحرك جماعيا إلى مقر الوزارة، مع ضرورة الالتزام بالزي الرسمي الكامل.

إقامة دورة تدريبية للمعينين الجدد تحت إشراف مركز الدراسات القضائية

كما تقرر إقامة دورة تدريبية للمعينين الجدد تحت إشراف مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الحقوق - جامعة عين شمس، خلال الأيام ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ فبراير ۲۰۲٦م، من الساعة العاشرة صباحا.

وتقدم المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى كوكبة المعينين الجدد بالهيئة الذين نالوا شرف التكليف بموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية - رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢٦م، سائلًا المولى عز وجل أن يكلل مسعاهم بالتوفيق والسداد، وأن يلهمهم الرشاد في القول والعمل، ليكونوا حملة للرسالة، وأمناء على القضية، وخدمًا مخلصين لشعبهم ووطنهم.

