الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قضايا الدولة تحدد موعد أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد

قضايا الدولة
قضايا الدولة
18 حجم الخط

أعلنت هيئة قضايا الدولة تحديد موعد مراسم أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، الإثنين الموافق 9 فبراير ۲۰۲٦ على أن يتم التجمع بمقر الهيئة بالمهندسين بجوار مسجد مصطفى محمود في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ثم التحرك جماعيا إلى مقر الوزارة، مع ضرورة الالتزام بالزي الرسمي الكامل.

 

 إقامة دورة تدريبية للمعينين الجدد تحت إشراف مركز الدراسات القضائية

كما تقرر إقامة دورة تدريبية للمعينين الجدد تحت إشراف مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الحقوق - جامعة عين شمس، خلال الأيام ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ فبراير ۲۰۲٦م، من الساعة العاشرة صباحا.

 

وتقدم المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى كوكبة المعينين الجدد بالهيئة الذين نالوا شرف التكليف بموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية - رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢٦م، سائلًا المولى عز وجل أن يكلل مسعاهم بالتوفيق والسداد، وأن يلهمهم الرشاد في القول والعمل، ليكونوا حملة للرسالة، وأمناء على القضية، وخدمًا مخلصين لشعبهم ووطنهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة أسماء المعينين أعضاء قضايا الدولة

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر الدولي حول استثمار الخطاب الديني والإعلامي لحماية حقوق المرأة

19أبريل، أولى جلسات محاكمة شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات مخلة

محكمة النقض: تصوير المتهمين في الطريق العام لا يشكل انتهاكٱ للحياة الخاصة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية