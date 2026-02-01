الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

ما التصرف السليم حال سقوط الطفل الرضيع على الأرض؟ استشاري يجيب

سقوط الطفل الرضيع
سقوط الطفل الرضيع
18 حجم الخط

مع بدء تعلم الطفل الرضيع الحركة والزحف يتعرض إلى الصدمات والوقوع وهذا أمر طبيعي، ولكن يجب أن تتنبه له الأم جيدا حتى لا يتعرض الطفل لأى مخاطر.

وطريقة تعامل الأم مع الطفل يتحدد عليها أشياء كثيرة من حيث إذا كانت الصدمة خطيرة فيجب التحرك لأقرب مستشفى بينما إذا كانت بسيطة يجب التعامل مع الطفل بحكمة.

طرق التعامل السليم للأم مع سقوط الطفل 

ويقول الدكتور هانى عصام استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه عند سقوط الطفل الرضيع رد فعل الأم يحدث فرق كبير على الطفل أكبر من الوقوع نفسه، من حيث إذا ظهر القلق بشكل ملحوظ على الأم ونهضت سريعا إلى الطفل وهى تصرخ حتى لو الوقوع بسيط فالطفل سيشعر بأن هناك حادثا كبيرا وقع ويخاف ما يجعله يبكى بشكل أكبر.

طرق التعامل السليم للأم مع سقوط الطفل 
طرق التعامل السليم للأم مع سقوط الطفل 

وأضاف عصام، أما إذا تعامل الأم بهدوء عند سقوط الطفل وتحدثت معه وهى تضحك وتقول له “شطور”، سيهدأ الطفل ويشعر بالأمان، والهدوء يطمئن الطفل بينما التوتر يزيد من المشكلة، بعدها نفحص الطفل لنعرف إذا كانت الوقعة كبيرة أو بسيطة فى حالة كانت بسيطة سينتهى الأمر، أما إذا كانت كبيرة يجب عرض الطفل على أقرب طبيب مختص.

واذا ظهرت على الطفل أعراض القيء والحاجة إلى النوم عقب الواقعة مباشرة يجب على الأم أن تذهب به لأقرب مشفى لفحص الطفل والتأكد من أن الواقعة لم تؤثر على المخ أو تكون تسبب فى ارتجاج بالمخ، وذلك حفاظا على صحة الطفل.

txt

أهمية النوم لصحة ومناعة طفلك ونموه بشكل صحي

txt

احذري، عرض بسيط إذا تم إهماله يعرض طفلك للخطر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطفل الرضيع سقوط الطفل الرضيع طرق التعامل السليم للأم مع سقوط الطفل صحة الصحة الدكتور هاني عصام

مواد متعلقة

خطوات تساعدك في تمييز حساسية اللبن على طفلك

نصائح مهمة اتبعيها مع طفلك مريض الحساسية في التقلبات الجوية

فيتامين د مهم للحفاظ على مناعة طفلك في الشتاء

أقوى 10 فواكه غنية بفيتامين سي لرفع مناعة طفلك

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

أوكرانيا: 12 قتيلا بهجوم بمسيرة روسية على حافلة في دنيبروبتروفسك

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية