ما التصرف السليم حال سقوط الطفل الرضيع على الأرض؟ استشاري يجيب

مع بدء تعلم الطفل الرضيع الحركة والزحف يتعرض إلى الصدمات والوقوع وهذا أمر طبيعي، ولكن يجب أن تتنبه له الأم جيدا حتى لا يتعرض الطفل لأى مخاطر.

وطريقة تعامل الأم مع الطفل يتحدد عليها أشياء كثيرة من حيث إذا كانت الصدمة خطيرة فيجب التحرك لأقرب مستشفى بينما إذا كانت بسيطة يجب التعامل مع الطفل بحكمة.

طرق التعامل السليم للأم مع سقوط الطفل

ويقول الدكتور هانى عصام استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه عند سقوط الطفل الرضيع رد فعل الأم يحدث فرق كبير على الطفل أكبر من الوقوع نفسه، من حيث إذا ظهر القلق بشكل ملحوظ على الأم ونهضت سريعا إلى الطفل وهى تصرخ حتى لو الوقوع بسيط فالطفل سيشعر بأن هناك حادثا كبيرا وقع ويخاف ما يجعله يبكى بشكل أكبر.

وأضاف عصام، أما إذا تعامل الأم بهدوء عند سقوط الطفل وتحدثت معه وهى تضحك وتقول له “شطور”، سيهدأ الطفل ويشعر بالأمان، والهدوء يطمئن الطفل بينما التوتر يزيد من المشكلة، بعدها نفحص الطفل لنعرف إذا كانت الوقعة كبيرة أو بسيطة فى حالة كانت بسيطة سينتهى الأمر، أما إذا كانت كبيرة يجب عرض الطفل على أقرب طبيب مختص.

واذا ظهرت على الطفل أعراض القيء والحاجة إلى النوم عقب الواقعة مباشرة يجب على الأم أن تذهب به لأقرب مشفى لفحص الطفل والتأكد من أن الواقعة لم تؤثر على المخ أو تكون تسبب فى ارتجاج بالمخ، وذلك حفاظا على صحة الطفل.

