فخري لاكاي يقود تشكيل سيراميكا أمام المصري في الدوري

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة المصري في الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.



تشكيل سيراميكا أمام المصري



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - صديق إيجولا - إسلام عيسى - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد طارق - جاستيس ارثر - عمر كمال - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - كريم الدبيس - أيمن موكا - محمد عبد الله - فريدي كوابلا.

مباراة المصري ضد سيراميكا

ويلتقي فريقا المصري وسيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء في مواجهة شرسة ومثيرة، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من المرحلة الأولى لـ الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري وسيراميكا

وتنطلق مباراة فريقا المصري وسيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم على ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من المرحلة الأولى لـ الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة المصري وسيراميكا عبر قناة اون تايم سبورت 1 الناقل الحري للبطولة المحلية.

المصري ضد سيراميكا

ومن المنتظر أن تأتي مواجهة سيراميكا متصدر جدول الدوري والمصري البورسعيدي الساعي للدخول إلى المربع الذهبي قوية وشرسة بين الفريقين.

يطمح المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي إلى تحقيق الفوز وتقديم مباراة تليق بطموحات جماهيره، في حين يتطلع علي ماهر المدير الفني لسيراميكا إلى حصد الثلاث نقاط لمواصلة الانفراد بصدارة الدوري.

ويتصدر سيراميكا جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل المصري المركز السادس برصيد 20 نقطة جمعها من 12 مباراة.

طاقم تحكيم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

محمد معروف، حكمًا للساحة.

أحمد حسام طه، مساعد حكم أول.

حامد الشحات، مساعد حكم ثان.

محمود حسين، حكمًا رابعًا.

مصطفى مدحت، حكم تقنية الفيديو.

محمد عزازي، مساعد حكم تقنية الفيديو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.