ماجد سامي: "طول ما حكام الڤار بشر مش كمبيوتر هيستمر الفساد في التحكيم"

18 حجم الخط

مباراة الأهلي ووادي دجلة، فتح ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة النار على التحكيم في مصر تعقيبًا على مباراة فريقي الأهلي ووادي دجلة أمس الثلاثاء بالدوري المصري والتي فاز بها الأحمر 3-1.

ونشر ماجد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورتين من المباراة معلقًا: “طول ما حكام الڤار بشر مش كمبيوتر هيستمر الفساد في التحكيم بل سيزيد، على الأقل من غير ڤار كان ساعات بيظلم الفريقين بس بالڤار بيختار يشتغل إمتا ويطنش إمتا”.

وإحدى الصورتين لإمام عاشور والتي استدعى خلالها حكم الفار حكم المباراة وتم احتساب ضربة جزاء للأهلي.

وصورة أخرى طالب خلالها لاعبو دجلة بضربة جزاء لكن حكم تقنية الفار لم يستدعِ خلالها حكم المباراة.

وضم طاقم حكام مباراة الأهلي ودجلة كل من: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة)، الدولي يوسف البساطي وسيد أبو خاطر (مساعدان)، عبد الحكيم ناصر (حكمًا رابعًا)، الدولي حسام عزب وعمرو عابدين (تقنية الفيديو).

الأهلي يكتسح وادي دجلة بثلاثية

وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى وادي دجلة بالدقيقة 25.

كما سجل أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

ونجح المهاجم مروان عثمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 ليضع أول بصماته مع الفريق بعد انضمامه من سيراميكا.

بينما سجل زياد أسامة هدف دجلة الوحيد في الدقيقة 94.

ترتيب الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يقع وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.