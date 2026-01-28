ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري المصري

18 حجم الخط

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة في الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والجونة

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - أحمد توفيق - حامد حمدان - محمود زلاكة - وليد الكرتي - دودو الجباس - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما

موعد مباراة بيراميدز والجونة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة فريق بيراميدز ونظيره الجونة في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والجونة على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية وتحديدا أون سبورت 2.

مباراة بيراميدز والجونة

ويسعى بيراميدز للاقتراب من قمة الدوري المصري التي يحتلها سيراميكا، حيث تؤكد أي نتيجة جدارته بالمركز الثاني الذي يحتله برصيد 27 نقطة.

أما الجونة فيسعى لإيقاف بيراميدز لتحسين وضعه بجدول الدوري، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 18 نقطة والفوز سوف يقفز به خمس مراكز.

