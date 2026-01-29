محافظ بني سويف يعلن إجراءات عاجلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، عن حزمة من القرارات الإنسانية والخدمية التي اتخذها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال اللقاء المفتوح الأسبوعي مع المواطنين، في إطار حرص المحافظة على دعم الفئات الأولى بالرعاية والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.

صرف إعانة عاجلة لأرملة ببني سويف

ففي هذا السياق، قرر محافظ بني سويف، صرف إعانة عاجلة من ديوان عام المحافظة لأرملة مقيمة بإحدى قرى مركز بني سويف شرق النيل، نظرًا لظروفها الاجتماعية والمادية الصعبة، خاصة أنها تعول ثلاثة أطفال في مراحل التعليم المختلفة.

كما كلف المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف، بدراسة حالتها وصرف مساعدة مالية منتظمة على دفعات لمدة ستة أشهر، مع التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لإدراج الأسرة ضمن المساعدات الموسمية المرتبطة بالمناسبات والأعياد، بما يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية مستدامة للأسرة.

صرف إعانة فورية ومساعدة شهرية

كما وجه محافظ بني سويف، بصرف إعانة فورية ومساعدة شهرية لمدة ستة أشهر لسيدة أخرى من الفئات الأولى بالرعاية، قامت بعرض مشكلتها الإنسانية، باعتبارها العائل الوحيد لأسرتها المكونة من خمسة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، إلى جانب ابنة كبرى من ذوي الإعاقة تعاني من شلل دماغي وتوتري تيبسي، ومقيمة بمستشفى الوفاء والأمل بالقاهرة منذ ثلاث سنوات.

وفي ظل معاناة الزوج من مرض بالعين يعيقه عن العمل، كلف المحافظ الجهات المختصة بالتنسيق مع الصحة والتضامن لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للزوج، والتواصل مع إدارة المستشفى لبحث سبل تخفيف أعباء الإقامة والعلاج عن الابنة، إلى جانب إدراج الأسرة ضمن خطط المساعدات العينية والمادية للجمعيات الخيرية.

شكوى أهالي قرية المنصورة ببني سويف

وخلال اللقاء، كلف المحافظ إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بني سويف، بفحص شكوى مقدمة من أهالي إحدى عزب قرية المنصورة بمركز ناصر، بشأن وجود مزرعة دواجن داخل الكتلة السكنية، ومراجعة موقف التراخيص وتوصيل المرافق والاشتراطات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير شامل تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

كما استمع محافظ بني سويف، إلى شكاوى تتعلق بتكرار طفح مياه الصرف الصحي بعزبة أبو القاسم بالكوم الأحمر، ووجه بسرعة اتخاذ حلول فنية جذرية لمنع تكرار المشكلة، إلى جانب فحص شكوى تعدٍ على خط التنظيم بإحدى قرى مركز بني سويف، مؤكدًا تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

