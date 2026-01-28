الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 10 أطنان جبنة فاسدة داخل معمل غير مرخص ببني سويف

المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مديرية التموين بمحافظة بني سويف، عن ضبط 10 أطنان جبنة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل معمل لصناعة وتخزين الجبنة غير مرخص بمركز ببا، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المديرية لإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، بشأن تشديد الرقابة التموينية على كافة المنشآت لضمان سلامة الغذاء المتداول وحماية صحة المواطنين.

حملة تموينية بمركز ببا ببني سويف

وجاءت الحملة التموينية بقيادة الدكتور أحمد عنتر، وكيل مديرية التموين ببني سويف، وبمشاركة أحمد سمير، مدير إدارة تموين ببا، وبمرافقة قوة سرية من مباحث التموين، حيث واصلت الحملة أعمال المرور والتفتيش بدائرة مركز ومدينة ببا. وخلال تنفيذ المهام الرقابية، وردت معلومات تفيد بوجود معمل يعمل في تصنيع الجبن بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص.

وعلى الفور تحركت الحملة برئاسة وكيل مديرية تموين بني سويف، إلى موقع الشكوى، حيث تبين بالفعل وجود معمل غير مرخص يقوم بتصنيع وتخزين الجبن في ظروف تفتقر للاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة، وبالتفتيش داخل المعمل، عثرت الحملة على عدد كبير من البراميل المخصصة لتخزين الجبن، وتبين أن الكميات الموجودة بها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين في حال طرحها بالأسواق.

ضبط 10 أطنان جبنة فاسدة ببني سويف

وقدرت الكمية المضبوطة بنحو 10 أطنان من الجبن الفاسد، ما يعكس حجم المخالفة وخطورتها، ويؤكد يقظة الأجهزة الرقابية في رصد مثل هذه الممارسات غير القانونية التي تستهدف الغش التجاري والتربح على حساب صحة المواطنين. وعلى الفور تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

وأكدت المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر، وأن القانون سيُطبق بكل حزم على المخالفين.

 جامعة بني سويف تنظم تدريبا متخصصا لتمريض التأمين الصحي

بجراحة نادرة ومعقدة، فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي ينقذ شابا من العمى

وكيل تعليم بني سويف تتفقد كنترول الإعدادية وتشدد على الالتزام بالدقة والسرية

جامعة بني سويف تنظم زيارة طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نائب رئيس جامعة بني سويف: دوري الجامعات منصة لاكتشاف المواهب

ختام تدريب مدرسي اللغة العربية ببني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم

إزالة 623 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

بدون تدخل جراحي، نجاح توسيع صمام لمسنة بتأمين صحي بني سويف

مصرع أم وطفلتيها في حريق منزل ببني سويف

محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على نصب الشهداء احتفالا بعيد الشرطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف تموين بني سويف وكيل تموين بني سويف مركز ببا ببني سويف

مواد متعلقة

 جامعة بني سويف تنظم تدريبا متخصصا لتمريض التأمين الصحي

بجراحة نادرة ومعقدة، فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي ينقذ شابا من العمى

وكيل تعليم بني سويف تتفقد كنترول الإعدادية وتشدد على الالتزام بالدقة والسرية

جامعة بني سويف تنظم زيارة طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نائب رئيس جامعة بني سويف: دوري الجامعات منصة لاكتشاف المواهب

ختام تدريب مدرسي اللغة العربية ببني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم

إزالة 623 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

بدون تدخل جراحي، نجاح توسيع صمام لمسنة بتأمين صحي بني سويف
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

موعد مباراة المصري وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

العلماء أعلنوا خطرا عالميا داهما واقتراب ساعة يوم القيامة، توفيق عكاشة: حذرت منذ 12 سنة

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية