ضبط 10 أطنان جبنة فاسدة داخل معمل غير مرخص ببني سويف

أعلنت مديرية التموين بمحافظة بني سويف، عن ضبط 10 أطنان جبنة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل معمل لصناعة وتخزين الجبنة غير مرخص بمركز ببا، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المديرية لإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، بشأن تشديد الرقابة التموينية على كافة المنشآت لضمان سلامة الغذاء المتداول وحماية صحة المواطنين.

حملة تموينية بمركز ببا ببني سويف

وجاءت الحملة التموينية بقيادة الدكتور أحمد عنتر، وكيل مديرية التموين ببني سويف، وبمشاركة أحمد سمير، مدير إدارة تموين ببا، وبمرافقة قوة سرية من مباحث التموين، حيث واصلت الحملة أعمال المرور والتفتيش بدائرة مركز ومدينة ببا. وخلال تنفيذ المهام الرقابية، وردت معلومات تفيد بوجود معمل يعمل في تصنيع الجبن بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص.

وعلى الفور تحركت الحملة برئاسة وكيل مديرية تموين بني سويف، إلى موقع الشكوى، حيث تبين بالفعل وجود معمل غير مرخص يقوم بتصنيع وتخزين الجبن في ظروف تفتقر للاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة، وبالتفتيش داخل المعمل، عثرت الحملة على عدد كبير من البراميل المخصصة لتخزين الجبن، وتبين أن الكميات الموجودة بها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين في حال طرحها بالأسواق.

ضبط 10 أطنان جبنة فاسدة ببني سويف

وقدرت الكمية المضبوطة بنحو 10 أطنان من الجبن الفاسد، ما يعكس حجم المخالفة وخطورتها، ويؤكد يقظة الأجهزة الرقابية في رصد مثل هذه الممارسات غير القانونية التي تستهدف الغش التجاري والتربح على حساب صحة المواطنين. وعلى الفور تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

وأكدت المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر، وأن القانون سيُطبق بكل حزم على المخالفين.

