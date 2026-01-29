18 حجم الخط

أعلنت الجهات المعنية بمحافظة المنيا عن تنفيذ مبادرة لتركيب 50 وصلة مياه منزلية مجانًا لـ لأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة.

تركيب 50 وصلة مياه منزلية مجانًا للأسر الأكثر احتياجًا في المنيا

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وإحدى الجمعيات الأهلية، ضمن برامج التنمية المجتمعية.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

تهدف المبادرة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر غير القادرة، مع التركيز على تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام ينعكس على جودة حياة المواطنين.

تحسين الخدمات الأساسية

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من المبادرات التي تستهدف تحسين الخدمات الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة تنفيذ الوصلات الجديدة ووصولها إلى المستحقين بشكل منظم وفعال.

رفع مستوى المعيشة

تسهم المبادرة في رفع مستوى المعيشة للأسر المستفيدة، كما تعزز من جودة حياة المواطنين عبر تلبية احتياجاتهم الأساسية في المياه والصرف الصحي. ومن المتوقع أن تشجع هذه المبادرات الأخرى على الانخراط في أعمال مجتمعية مماثلة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.