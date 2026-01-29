الخميس 29 يناير 2026
تركيب 50 وصلة مياه منزلية مجانًا للأسر الأكثر احتياجًا في المنيا

تركيب 50 وصلة مياه
تركيب 50 وصلة مياه منزلية مجانًا للأسر الأكثر احتياجًا
أعلنت الجهات المعنية بمحافظة المنيا عن تنفيذ مبادرة لتركيب 50 وصلة مياه منزلية مجانًا لـ لأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة. 

تركيب 50 وصلة مياه منزلية مجانًا للأسر الأكثر احتياجًا في المنيا

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وإحدى الجمعيات الأهلية، ضمن برامج التنمية المجتمعية.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

تهدف المبادرة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر غير القادرة، مع التركيز على تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام ينعكس على جودة حياة المواطنين.

تحسين الخدمات الأساسية 

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من المبادرات التي تستهدف تحسين الخدمات الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات. 

كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة تنفيذ الوصلات الجديدة ووصولها إلى المستحقين بشكل منظم وفعال.

رفع مستوى المعيشة

تسهم المبادرة في رفع مستوى المعيشة للأسر المستفيدة، كما تعزز من جودة حياة المواطنين عبر تلبية احتياجاتهم الأساسية في المياه والصرف الصحي. ومن المتوقع أن تشجع هذه المبادرات الأخرى على الانخراط في أعمال مجتمعية مماثلة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

