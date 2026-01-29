تبدأ بـ 2050 جنيه، أسعار الأسمنت في المنيا اليوم الخميس

18 حجم الخط

تشهد أسعار الأسمنت في المنيا اليوم الخميس 29 يناير 2026 حالة من الثبات داخل الأسواق مع انتظام عمليات التوريد وتوافر المعروض.

أسعار الأسمنت في المنيا اليوم الخميس

سجل سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي ما بين 2050 و2150 جنيهًا بينما تراوح سعر الأسمنت المقاوم من 2150 إلى 2250 جنيهًا للطن كما يتوافر الأسمنت الأبيض المستخدم في التشطيبات والأسقف ويتراوح سعر الطن بين 4000 و4200 جنيه حسب الشركة المنتجة ونوع التغليف.

أسعار الأسمنت اليوم في المنيا

بينما سجل الأسمنت المخلوط أو أسمنت الأسمنت البوزولاني ما بين 2100 و2200 جنيه للطن حسب الكمية والمكان وتقدم الأسواق أيضًا الأسمنت الرملي المستخدم في أعمال الخرسانة الخفيفة بأسعار تتراوح بين 2050 و2150 جنيهًا للطن.

تجار: استقرار الأسعار يعكس توازن العرض والطلب

يشير تجار إلى أن استقرار الأسعار يعكس توازن العرض والطلب داخل المحافظة مع انتظام عمليات الإنتاج والنقل من المصانع إلى الأسواق ويؤكدون أن هذه الأسعار قابلة للثبات خلال الأيام المقبلة ما لم يحدث أي تغير مفاجئ في تكلفة الإنتاج أو ارتفاع أسعار الطاقة والنقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.