الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طقس مستقر وأجواء معتدلة نهارا في المنيا.. والبرودة تسيطر ليلا

حالة الطقس
حالة الطقس
18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا، اليوم الخميس، أجواءً معتدلة خلال ساعات النهار، تميل إلى البرودة ليلًا، في ظل استقرار عام بالأحوال الجوية على مستوى جميع مراكز المحافظة، دون تسجيل أي اضطرابات جوية مؤثرة.

ويسود طقس مستقر مع نشاط خفيف للرياح على فترات متقطعة، دون أن يكون له تأثير ملحوظ على حركة المواطنين أو الأنشطة اليومية، ما يسهم في انتظام الحركة المرورية واستمرار الأعمال الزراعية والتجارية بشكل طبيعي.

درجات الحرارة في المنيا اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمى بمحافظة المنيا نحو 22 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 11 درجة مئوية خلال ساعات الصباح الباكر والليل، ويكون الطقس لطيفًا نهارًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عقب غروب الشمس.

حالة الرياح والطقس العام

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة أحيانًا، ولا تؤثر على الرؤية الأفقية أو حركة السير، كما تتراوح حالة السماء بين صافية وقليلة السحب طوال اليوم، وهو ما يساهم في وضوح الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة داخل المحافظة، ويتيح للعاملين في الحقول استكمال أعمال الحصاد والبذور في أجواء مناسبة.

الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر

وتميل الأجواء للبرودة خلال ساعات الليل، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما يُتوقع تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

تأثير الطقس على الأنشطة اليومية

ويُسهم استقرار الأحوال الجوية في انتظام الأسواق والأنشطة التجارية والزراعية وأعمال البناء، إلى جانب سيولة مرورية طبيعية على الطرق الرئيسية، بما يسمح بسهولة التنقل بين مراكز المحافظة المختلفة.

نصائح للمواطنين

وينصح خبراء الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة الأطفال وكبار السن، والقيادة بحذر على الطرق الزراعية والسريعة عند تكون الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طقس المنيا اليوم طقس المنيا درجة الحرارة في المنيا اليوم الخميس طقس المنيا اليوم الخميس درجات الحرارة فى المنيا المنيا المنيا اليوم الأرصاد الجوية في المنيا

مواد متعلقة

"بداية جديدة"، فحص 1370 مريضًا في قافلة مجانية بقرية كفر لبس بالمنيا

موعد وكيفية الاستعلام عن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في المنيا

دليل تطعيمات الأطفال في المنيا، الخطوات وأماكن الحصول على الخدمة

خطوات الحصول على الرخصة الخاصة من مرور المنيا

الطقس اليوم في المنيا، درجات الحرارة المتوقعة وحالة الجو

مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، أولياء الأمور ينتظرون الإعلان الرسمي

تعرف على مجموع درجات مواد الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

ساعة الحسم تقترب، نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية على الأبواب

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

222 مليار جنيه استثمارات و1255 مشروعًا، جهود تطوير المنظومة الصحية بقيادة السيسي

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026 وخطوات الاستعلام

آية سماحة تعلن تعرض زوجها المخرج محمد السباعي لوعكة صحية

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

ليس دائما فألا سيئا، حلم ضرب الزوجة في المنام قد يحمل مفاجآت سعيدة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية