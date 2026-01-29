طقس مستقر وأجواء معتدلة نهارا في المنيا.. والبرودة تسيطر ليلا

18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا، اليوم الخميس، أجواءً معتدلة خلال ساعات النهار، تميل إلى البرودة ليلًا، في ظل استقرار عام بالأحوال الجوية على مستوى جميع مراكز المحافظة، دون تسجيل أي اضطرابات جوية مؤثرة.

ويسود طقس مستقر مع نشاط خفيف للرياح على فترات متقطعة، دون أن يكون له تأثير ملحوظ على حركة المواطنين أو الأنشطة اليومية، ما يسهم في انتظام الحركة المرورية واستمرار الأعمال الزراعية والتجارية بشكل طبيعي.

درجات الحرارة في المنيا اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمى بمحافظة المنيا نحو 22 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 11 درجة مئوية خلال ساعات الصباح الباكر والليل، ويكون الطقس لطيفًا نهارًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عقب غروب الشمس.

حالة الرياح والطقس العام

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة أحيانًا، ولا تؤثر على الرؤية الأفقية أو حركة السير، كما تتراوح حالة السماء بين صافية وقليلة السحب طوال اليوم، وهو ما يساهم في وضوح الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة داخل المحافظة، ويتيح للعاملين في الحقول استكمال أعمال الحصاد والبذور في أجواء مناسبة.

الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر

وتميل الأجواء للبرودة خلال ساعات الليل، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما يُتوقع تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

تأثير الطقس على الأنشطة اليومية

ويُسهم استقرار الأحوال الجوية في انتظام الأسواق والأنشطة التجارية والزراعية وأعمال البناء، إلى جانب سيولة مرورية طبيعية على الطرق الرئيسية، بما يسمح بسهولة التنقل بين مراكز المحافظة المختلفة.

نصائح للمواطنين

وينصح خبراء الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة الأطفال وكبار السن، والقيادة بحذر على الطرق الزراعية والسريعة عند تكون الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

