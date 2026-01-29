حركة المرور اليوم، سيولة مرورية في القاهرة والجيزة والقليوبية

18 حجم الخط

تشهد شوارع القاهرة والجيزة والقليوبية صباح اليوم الخميس، سيولة مرورية ملحوظة على أغلب المحاور والطرق الرئيسية، مع انسيابية حركة السيارات على الطرق السريعة والمحاور الداخلية، وسط متابعة مستمرة من الإدارة العامة للمرور لضمان سلامة المواطنين وتفادي أي اختناقات.

وأفادت مصادر بالإدارة العامة للمرور أن طريق صلاح سالم والطريق الدائري والطريق الإقليمي يسير عليها الحركة المرورية بسهولة، دون توقف يذكر، بينما تشهد بعض المناطق مثل محور المشير طنطاوي وشارع الهرم حركة منتظمة ومتوسطة، خاصة عند مداخل ومخارج الكبارى، نتيجة كثافة السيارات المعتادة خلال ساعات الذروة الصباحية.

وفي محافظة الجيزة، أشار المرور إلى انسيابية السير على محور 26 يوليو والطريق الدائري وطريق الهرم، مع متابعة دائمة من رجال المرور لتسهيل حركة السيارات، بينما تسجل بعض المناطق القريبة من الكباري والمحاور الرئيسية ضغطًا متوسطًا، لكنه لم يؤثر على انسيابية الحركة.

كما رصدت كاميرات المراقبة بمحافظة القليوبية، مناطق شبرا الخيمة وكفر شكر، حيث يشهدان حركة مرور طبيعية مع تدفق مستمر للسيارات، وتعمل فرق المرور على مراقبة الطرق وضبط أي مخالفات مرورية محتملة لضمان عدم وقوع حوادث.



ونصحت الإدارة العامة، السائقين بالالتزام بالسرعات المقررة، واتباع الإرشادات المرورية، وتجنب التوقف المفاجئ أو استخدام الهاتف أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.